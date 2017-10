Het is weer diversie-tijd bij Nationale Politie

door Frank de Vetter

Daar gaan we weer, een oud (allochtoon) paard wordt van stal gehaald. De Nationale Politie komt - weer - met het idee dat er meer allochtonen bij de politie moeten (BN DeStem 9 september) Waarom en welke oplossing voor welk probleem dat dan is, blijft vaag.

Quote Een boefje zal het weinig uitmaken of hij door een witte, blauwe, zwarte, beige of stroop­wa­fe­lagent wordt opgepakt Frank de Vetter Een onderzoek onder allochtonen bewijst dat de politie een slecht imago heeft onder allochtonen. Nog een keer? De politie heeft een slecht imago onder allochtonen. Daar moeten we dus snel iets aan veranderen. De spiegel van de maatschappij die de politie al vanaf de jaren 80 probeert te zijn, is kennelijk behoorlijk gebarsten. Knuffelen dus en nog liever zijn voor de allochtone medemens.

Overigens dacht ik dat we dit woord niet meer zouden gebruiken. Het gaat hier immers over derde-, soms vierde generatie Nederlanders met een migratie-achtergrond. Nederlanders dus, die er al of niet bewust voor kiezen vast te houden aan tradities, normen en waarden van hun (voor)ouders. Die vrijheid is er gelukkig in dit land. Het gaat pas mis als die mensen daarmee onze tradities, normen en waarden veronachtzamen.

Met deze oude koe die wat mij betreft zo terug de sloot in mag, is de politietop er in geslaagd de aandacht weer eens op deze barre onzin te vestigen. Beste politiebazen: deze simpel denkende oude brigadier legt het nog eens uit; de politie heeft tot taak het handhaven van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven... (art. 3 Politiewet). Met andere woorden: boeven vangen en hulp verlenen waar nodig.

Een boefje zal het weinig uitmaken of hij door een witte, blauwe, zwarte, beige of stroopwafelagent wordt opgepakt. Iemand die in paniek om hulp vraagt, wil snel een agent zien die hem kan helpen. Die hulpvrager zal niet echt geïnteresseerd zijn in de (multi)culturele achtergrond van de agent. Ook zal het de boef of het slachtoffer zijn spreekwoordelijke reet roesten wat de seksuele geaardheid van de politiemedewerker is:

- ,,Hallo 112, ik word vreselijk afgetuigd. Kunt u snel een lesbische, Antilliaanse agente sturen. Of als het mogelijk is een transgender met ptss-ervaring? Dat zou ik op prijs stellen."

- ,,Sorry, die heb ik op dit moment niet beschikbaar. Ik heb nog wel een islamitische hetero beschikbaar. Als u echt in nood bent, stuur ik desnoods een blanke homofiele agent, of de joodse wijkagent, zegt u het maar."

- ,,Oké, nou doe die maar, want ik bloed al behoorlijk. Is die wel vegetarisch, met die vleeswonden enzo?"

- ,,Moet ik even navragen. Heeft u een momentje..."

Quote Verder lijkt het me niet integer, zelfs onfatsoenlijk, om een sollicitant naar diens seksuele voorkeur te vragen. Frank de Vetter Het is dus geen tijd voor diversiteit, beste politiebazen. Het is tijd voor heel veel politiemensen erbij. Laat het imago voor wat het is en ga alle pijlen richten op de primaire taakstelling. Zo wordt het imago vanzelf beter.

Neem iedereen aan die geschikt is én gemotiveerd. En bij de sollicitatie gaat u volledig voorbij aan afkomst en huidskleur. Volgens mij staat dat ook in art. 1 van de grondwet, maar dat zou ik even moeten navragen bij Sylvana.

Verder lijkt het me niet integer, zelfs onfatsoenlijk, om een sollicitant naar diens seksuele voorkeur te vragen. Niet doen dus, categorie lekker belangrijk.