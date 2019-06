‘Het is de visvangst die onze wateren echt verstikt’

Wereldoceanendag

Hoewel stoppen met het gebruik van plastic tasjes en rietjes een belangrijke stap is bij het beschermen van onze oceanen, is het de visvangst die onze wateren echt verstikt. Ten minste 46 procent van de massa aan plasticsoep in de Stille Oceaan, bestaat uit achtergelaten visnetten. De rest bestaat voornamelijk uit ander vistuig, zoals touwen, plastic buizen die gebruikt worden bij de oestervangst, palingfuiken, kratten en manden. Vistuig vervuilt onze oceanen en de visvangst veroorzaakt extreem leed bij vissen en andere zeedieren. Wanneer ze uit de diepten van de oceaan worden getrokken, ondergaan ze ondraaglijke decompressie. Velen stikken langzaam op vissersboten, terwijl anderen levend worden opengesneden.

Dolfijnen, walvissen, schildpadden, zeehonden, zeevogels en andere ‘niet-doelsoorten’ raken gewond door netten en andere uitrusting. Laten we onze oceanen vandaag, 8 juni, op deze Wereldoceanendag in het zonnetje zetten op een manier die respect toont voor al hun inwoners door te kiezen voor de plantaardige visgerechten. Minder visvangst betekent minder dodelijk vistuig, zo simpel is het.

Paul Smit, Stichting PETA Nederland

‘Frituurkerosine’

Darrin Morgan, hoofd van Sky NRG gaat mee in de Nederlandse klimaatidioterie en gaat biokerosine uit oud frituurvet produceren voor de luchtvaart. Uit het interview blijkt dat Darrin weet dat de atmosfeer geen onderscheid maakt tussen kortcyclische en langcyclische CO2, maar puur om de onzekerheid wat de overheid met de milieubelasting op kerosine gaat doen, gaan we binnenkort met een ‘vliegende frituurpan’ de lucht in. En hoe je in godsnaam met frituurkerosine CO2- negatief kunt worden, legt Darrin wijselijk niet uit. Het zou wel zo gepast zijn wanneer de KLM op haar toekomstige frituurvluchten ook wat hartige snacks serveert.

Martin van Nispen, Rijsbergen

Bruggen

‘Voor beter bruggenonderhoud betaal ik graag wat meer wegenbelasting’, was laatst de stelling in BN DeStem. Nee dus, want van de wegenbelasting wordt maar ongeveer 30 procent daadwerkelijk aan wegenaanleg en -onderhoud besteed, de rest gaat naar andere zaken. Dus hoeft er niet meer belasting betaald te worden!

De Nederlandse voetbalvrouwen tijdens een training in Frankrijk.

Vrouwenvoetbal

Heel veel dank voor de prachtige bijlage over het WK Vrouwenvoetbal in BN DeStem: Op jacht naar goud. Prachtige foto’s, gelardeerd met interviews en commentaren van deskundigen. Een schot in de roos. Dat wens ik onze Oranje Leeuwinnen meermaals toe tijdens het toernooi!

Ton Schillemans, Breda

Gepensioneerde

Steeds maar weer gaat het in Den Haag over wat n ‘gepensioneerde’ kost, nooit over de bijdragen aan de schatkist die ze in deze periode leveren. Ieder kan op eigen wijze genieten en bijvoorbeeld een terrasje pikken of met de caravan of camper op stap, wat ook goed is voor de schatkist. Zelfs als je de pech hebt met je gezondheid, levert dat het nodige op voor de schatkist. Dus politici: stop met het iedere keer maar weer herhalen wat een ‘gepensioneerde’ kost.

Ad Horrevoets, Made

Rutte & Wiebes

De VVD is volkomen de weg kwijt met alle problemen die zijn ministers en/of secretarissen veroorzaken. Diep teleurgesteld in hun beleid, voel ik mij genoodzaakt afscheid van deze club te nemen. Kijk wat er nu weer aan de hand is met de Leugenaar (Rutte) en Wiebertje (Wiebes). Ik zag een foto in een dagblad van premier Rutte met gevouwen handen, die dan zogenaamd door het stof gaat en zijn verontschuldiging maakt naar de Groningers. Je zou hem als je dit ziet heilig verklaren, maar het is enkel schone schijn. Elke weldenkende Nederlander heeft al jaren in de smiezen dat er iets fout zit en dat de Groningers snel geholpen moeten worden. Maar deze twee incapabele nietsnutten komen er na jaren pas achter dat wat daar gebeurt pure onrecht is.