Elektriciteitsnet

Met grote verbazing en toenemende verontwaardiging las ik in BN DeStem van 12 januari j.l. het artikel over de capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet. Bij mijn weten is de capaciteit op het net op dit moment groot genoeg om aan de volledige vraag van huishoudens en industrie te voldoen.

Als blijkt dat er meer schone energie kan worden opgewekt dan het elektriciteitsnet aankan, is het dan niet logischer vervuilende energieproducenten een volumebeperking op te leggen? Het lijkt me beter om niet honderden miljoenen euro’s te steken in uitbreiding van het elektriciteitsnet, maar het grootste deel van dat geld te besteden om een of meer vervuilende centrales te sluiten of contracten met buitenlandse producenten open te breken om minder te hoeven importeren. Het geld voor deze schone energie ligt klaar om te worden geïnvesteerd, de vergunningen voor zonneparken zijn rond en er kan al op korte termijn worden geproduceerd.

Ben ik de enige bij wie nu figuurlijk het licht uitgaat of moet ik elders mijn licht opsteken?

Jos Scheurink, Breda

Stinkslootjes

Beste Niels, zoals je zelf al schreef was jouw column Stinkslootjes inderdaad ‘humorvolle riooljournalistiek van de bovenste plank zonder verdere kennis van zaken’. Jij wekt nu echter voor de lezers de indruk dat die domme Belgen hun pies, poep, gebruikte wc-papier en andere onfrisse zaken maar gewoon in het dichtstbijzijnde slootje dumpen.

Het tegendeel is waar. Al jaren woon ik met veel plezier in het mooie, rustige én frisse buitengebied van Meerle waar niemand is aangesloten op de riolering, maar waar iedereen een voor jouw waarschijnlijk onbekende septictank heeft. In deze wondertank, vaak buiten ingegraven, worden alle menselijke uitwerpselen etc. verzameld en op een natuurlijke manier (met bacteriën!) afgebroken. Daarom gebruiken we in huis ook geen chloor of andere zeer bijtende schoonmaakmiddelen die de bacteriën kunnen doden.

Wat er daarna voor mijn huis in dat smerige stinkslootje (?) stroomt, is vrijwel schoon gezuiverd water. Wanneer de septictank optimaal functioneert, hoeft deze maar eens in de 20 á 30 jaar leeggepompt te worden.

Zonder rioolaansluiting heb je natuurlijk ook geen torenhoge riool- en afvalstoffenbelasting zoals in het schone (?) Nederland…

Victor Rietveld(Nederbelg), Meerle

Complimenten

Prachtig stuk in BN DeStem van 29 december van Özcan Akyol: ‘Ik gun u het gevoel dat u ergens bij hoort in 2019.’ Goede analyse en een hoopvol slot. Ik hoop dat u hem nog lang mag aanhouden als columnist.

En nu ik toch bezig ben met het uitdelen van complimenten: ook chapeau voor de auteurs van de column Brabant Onafhankelijk (Braxit). De knipoog maakt de stukken hilarisch en amusant, maar door met feiten te komen zijn het ook eyeopeners. Als Brabander die boven de rivieren werkt, leuk om collega’s mee te stangen. Gna.