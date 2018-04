'Het CDA moet niet zo zielig doen'

Volledig scherm © ANP XTRA

CDA

Het zal eens niet zo zijn dat het CDA – nu het provinciaal buitenspel is gezet –zielig gaat doen en ons probeert bang te maken, om op die manier voor hun belangrijkste kiezers op te komen. Al jaren wordt de landbouw en veeteelt in Nederland gespaard voor allerlei milieumaatregelen – want die zijn economisch niet uit te voeren wordt gezegd. Maar toen het melkquotum werd afgeschaft, hadden de Nederlandse boeren al duizenden koeien op voorhand aangeschaft zonder over het mestoverschot na te denken. Bij de vaak christelijke vissers met de pulsvisserij is het net zo, over de grens gaan en huilen als je teruggeroepen wordt.

Moeten we misstanden zoals mestoverschotten of dierenmishandeling toestaan, omdat boerenzoon of -dochter het bedrijf moet overnemen? Over ongelijkheid binnen Europa wordt gezeurd, maar de EVP – waar het CDA lid van is – is de grootste partij in het Europese parlement en kan die gelijkheid dus regelen. De provincie Noord-Brabant de schuld geven van het slechte, jarenlang alles goed vindende beleid van het CDA, is gemakkelijk maar niet de oplossing.

H.H.J. Boelmans, Etten-Leur

Matthäus Passion

Het artikel over de verhuizing van de Matthäus Passion van Oudenbosch naar Wouw heeft me aan het denken gezet. Ik heb de uitvoering van het stuk enkele malen bijgewoond in de Grote Kerk van Breda, en de laatste keer heb ik besloten dat dit de laatste was. Althans op deze locatie. Het probleem is niet de kwaliteit van de uitvoering in dit geweldige decor van de Grote Kerk, het probleem is dat het overgrote deel van de bezoekers alleen luisteraar is en geen toeschouwer. Zit je vanaf een paar rijen achter de eerste rij, dan zie je van de uitvoerenden niets meer en kun je enkel nog luisteren en genieten van de schoonheid van de kerk.

Ik ga nu dus kijken hoe ze dat op andere locaties aanpakken. Geven ze de uitvoerenden daar wel het podium dat ze verdienen? En wat Breda betreft, kijk eens hoe dit aangepakt kan worden. Mocht het alleen een kwestie van geld zijn: wat mij betreft gooien jullie een paar euro bovenop de toegangsprijs. Dit alles voor een beter uitzicht op het hele plaatje. Graag ben ik dan weer van de partij in mijn eigen stad!

Mars Vos, Breda

Windmolens

In het artikel We kunnen niet zonder windmolens op land (BN DeStem, 31-3-2018) wordt één belangrijk facet vergeten. Op zee produceren windmolens niet alleen meer, ze produceren ook op momenten wanneer er géén overschot is en de stroomprijs dus hoog is. Op land zou je de goedkope stroom dus moeten opslaan. Terwijl het op zee nagenoeg altijd waait.