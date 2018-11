‘Heropening Haringvliet kan feest worden, maar zeker is dat niet’

Haringvliet

Woordkeuze

Het rijtje wordt steeds langer: begrippen die in één woord worden samengevat. Soms is er maar één aanleiding of gebeurtenis nodig om zo’n woord in het leven te roepen, zoals bij blokkeerfriezen of stintongeluk. Soms ook hebben ze betrekking op een bepaalde ontwikkeling of trend. We hadden uiteraard al de weigerambtenaar, maar in de afgelopen periode heb ik een toename van dergelijke woorden opgemerkt waaronder ook vroegstemmers, flatspringer en ongelukfilmers. En op 20 november 2018 hadden we daar, boven een artikel de ‘prikweigeraar’. Wat me bij de meeste van deze woorden opvalt, is de negatieve, eenzijdige connotatie ervan. In plaats daarvan zou men eens kunnen nadenken over alternatieven, één woord waar ook iets van de drijfveren van bijvoorbeeld zo’n weigeraar in doorschemert.