Heeft u Facebook al de rug toegekeerd?

Mooie woorden, maar heeft dit schandaal niet vooral aangetoond hoe kwetsbaar we zijn als gebruiker van sociale media. Hoe eenvoudig beïnvloedbaar ook. Facebook biedt ons een prachtige schijnwereld waarin we oude en nieuwe vrienden ontmoeten. Een schijnwereld ook waarin – als we veel foto’s moeten geloven – nagenoeg iedereen dolgelukkig is. Maar wat er achter al die vrolijke profielen schuilgaat, wie inzage heeft in onze clicks en likes; voor 99 procent van de gebruikers is dat een schimmige wereld. Een donker, onbekend terrein.