Heeft Nederland ook ‘gele hesjes’ nodig?

De kloof tussen arm en rijk is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Dat is mede het gevolg van drie achtereenvolgende kabinetten waarin de VVD de grootste partij is. De stem van het volk is ingedamd, doordat volksreferenda zijn afgeschaft. En voordat dat gebeurde, werd de nee-stem van het volk, bijvoorbeeld over het associatieverdrag met Oek­raïne, door het kabinet genegeerd. Zorgde dat voor ophef? Nee. Er werd schande van gesproken, maar tegelijkertijd ging het gewone leven door.

De actiebereidheid is nihil. Een land vol makke schapen. En ondertussen polderen we maar door en bestaat de maatschappij steeds meer uit individuen. Waar ligt de grens? Wanneer is de maat écht vol? Of is de tijd van op de barricades springen voorbij en is de behoefte aan veranderingen toch niet groot genoeg?