‘Harry, haal jij de auto effe?’ Nee toch zeker!

Enorme ophef eind juli over het besluit van de publieke omroep om een Duitse serie niet te ondertitelen, maar nagesynchroniseerd uit te zenden. Om het nog gekker te maken moet acteur Barry Atsma, die in de originele Duitse versie speelt, zichzelf nu van Nederlandse teksten voorzien. Dit onderwerp maakte duidelijk wat los, zeker bij generatiegenoten die net als ik waren opgegroeid met een Duitssprekende James Bond op de ZDF. Hilversum was in Zuid-Limburg nu eenmaal niet altijd goed te ontvangen in de analoge tijd van de antenne. Met juweeltjes als Martini, geschüttelt, nicht gerührt tot gevolg...