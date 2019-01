Handvatten tegen goedbedoelde verkramptheid

Wat een mooi verhaal over ‘Kerstbomen Henk' in het BN DeStem van 6 december! Doorgaan met leven na en met kanker en het warme medeleven van mensen die je soms helemaal niet kent. Gelukkig ook herkenbaar. Eén op de drie Nederlanders krijgt inmiddels kanker. De diagnose is gelukkig niet meer standaard een doodvonnis, maar de wereld van de - vanaf dat moment - patiënt wordt nooit meer dezelfde.

Op een kwade avond eind januari 2016 brak, out of the blue, mijn rug als gevolg van wat een beenmergtumor bleek te zijn. Een dwarslaesie door kanker. Ik had het zelf niet bedacht gekregen. Bijna drie jaar, twee operaties, twintig bestralingen, vijftig chemobehandelingen en een stamceltransplantatie verder, ben ik 'schoon' en is de dwarslaesie, die gelukkig incompleet was, zodanig gerepareerd dat ik met hulpmiddelen weer een beetje kan lopen.

Onhandigheid

Het warme medeleven komt niet in de laatste plaats in de vorm van bloemen, kaarten en praktische hulp, waar Henk het ook over heeft. Wat mij tegen die warme achtergrond zo heeft verrast, zijn de goedbedoelde verkramptheid en onhandigheid waar de omgeving van de patiënt met regelmaat mee lijkt te worstelen wanneer ze met de 'patiënt' geconfronteerd wordt. Daarom hierbij een aantal handvatten.

Quote De patiënt kijkt zelf ook in de spiegel, en mocht hij of zij dat niet meer willen, dan is dat omdat diegene weet hoe hij of zij eruitziet Marjolein Kuperus Echt dodelijk is het advies: 'Pósitief blijven!' en daarom moet daar ook eigenlijk de doodstraf op staan. De patiënt snapt zelf ook wel - hoe bang, ziek en wanhopig hij of zij ook is - dat 'de hele dag op de bank zitten en kanker hebben' het welzijn waarschijnlijk niet zal bevorderen en dat optimistisch proberen te blijven de beste overlevingsstrategie is.

U kunt de patiënt ook een klap in zijn of haar gezicht geven: daar kan diegene net zo weinig mee als met dit advies. Zeg alstublieft ook niet dat de patiënt 'er best nog goed uit ziet'. Veel patiënten gaan er uiteindelijk onvermijdelijk uitzien als Gollem uit The Lord of the Rings of, zoals in mijn geval na scheepsladingen Dexamethason en dus 25 kilo zwaarder, als een kale, aangeklede zeecontainer. De patiënt kijkt zelf ook in de spiegel, en mocht hij of zij dat niet meer willen, dan is dat omdat diegene weet hoe hij of zij eruitziet.

Van kanker word je meestal niet meteen ook blind. Zwarte humor is exclusief aan de (ex)patiënt voorbehouden. Als ik zeg dat elk nadeel zijn voordeel heeft en dat die kanker en die rug me in ieder geval gratis parkeren met een invalidenparkeerkaart hebben opgeleverd, is dat een beetje cynisch. Als een niet-patiënt of niet-ex-patiënt dat zegt, is het grof en misplaatst.

Vraag alstublieft niet in detail hoe de behandeling eruit ziet, tenzij de patiënt laat blijken dat graag te willen. Weinig dingen zijn zo akelig en naargeestig als de hele tijd over ziekte te moeten praten. Vertel liever een leuk verhaal, vertel wat u heeft meegemaakt en waar u mee bezig bent, dat leidt af.

Wegduiken

Als u zich ongemakkelijk voelt en niet weet wat u moet zeggen, zeg dát dan gewoon, maar duik in een supermarkt niet weg tussen de yoghurt en de roerbakgroente als u de patiënt ziet aankomen, want dat heeft hij of zij toch wel in de gaten. Zeg gewoon: 'Wat fijn om je te zien', 'Ik denk aan je en ik duim voor je' of 'Ik steek een kaarsje voor je op'. Of, nog beter, vraag de patiënt wat hij of zij graag wil horen.

En tenslotte: een patiënt moet, ongeacht of de behandeling het predikaat 'schoon' of 'chronisch' heeft opgeleverd, opnieuw leren leven, maar weet vaak niet meteen hoe want het leven wordt nooit meer hetzelfde.

Heb alstublieft geduld.