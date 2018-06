Halbe Zijlstra naar Wereldbank? 'Vriendjespolitiek!'

Halbe Zijlstra (1)

Als Rutte zijn zin krijgt mag de heer Zijlstra naar de Wereldbank vertrekken. Het is net een kwartetspel. Goede kandidaten te over, maar uitgerekend een man zonder financiële achtergrond en met een besmet blazoen moet op het paard gezet worden. Het is te hopen dat hij de rijkunst machtig is. Wie hecht er nog geloof en waarde aan onze politieke leiders? Je zou werkelijk nooit meer stemmen. Vriendjespolitiek en niets anders dan dat.

Henny Iseger, Breda

Halbe Zijlstra (2)

Volgens mij ruikt het naar vriendjespolitiek. Minister-president Rutte wil voormalig minister Halbe Zijlstra naar voren schuiven voor de functie van Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank. Hoe kan het dat iemand die enkele maanden geleden nog is afgetreden nadat hij gelogen heeft over zijn aanwezigheid als Shell-medewerker in de datsja van de Russische president Poetin, naar zo’n functie wordt geschoven? In mijn ogen wordt iemand aangenomen via sollicitatiebrieven en -gesprekken waaruit moet blijken of hij of zij geschikt is voor de functie. En dus niet via ons-kent-ons.

Sprotje

Naar aanleiding van het bericht over poes Sprotje kan ik alleen maar zeggen dat ik niet begrijp, waarom iemand die op dat feestje aanwezig was en die kat uit de oven haalde, de betreffende kerel die de kat erin stopte niet zelf in de oven heeft gepropt!

Olifanten

Waarom plaatst BN De Stem afgelopen week een foto van zogenaamd voetballende olifanten? Die dieren zijn tot op bot toe mishandeld en psychisch is hun wil gebroken. Geen enkele olifant voetbalt uit zichzelf. Die olifantenhaken op de foto waarmee ze in bedwang worden gehouden, zeggen genoeg. Ik begrijp niet dat iemand zo’n foto kan maken en dan ook nog plaatsen. Walgelijk gewoon!

L. Janssen, Dongen

Vaderdag

Op een foto, wat vervaagd, mijn vader op zijn brommer in 19.. ? Ik kan het hem niet meer vragen. In 1964 ging, veel te vroeg , voor hem het licht uit. Hij was pas 56, ik 19. Voor mij daarna nooit meer een vaderdag. Inmiddels ben ik veel ouder dan hij ooit werd. Heel vreemd. Ik moet nog zoveel doen, moest/ wilde/kon hij dat ook? Inmiddels is hij al zo lang dood dat het beeld langzaam vervaagt. Onze zeldzame gesprekken vloeiden gaandeweg in niet meer te traceren gedeeltes van mijn geheugen. Hij kent mijn vrouw niet, noch mijn dochters. Weet niet waar ik werk of hoe ik woon. De auto’s die ik versleet zijn hem onbekend, net zoals al mijn platen, bandjes en cd’s. ,,Hoe is het, pa.” Ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit gevraagd heb, maar vast wel. Ik heb hem al 52 jaar niet gesproken...

Het gegeven dat je je vader vroeg verliest, neem je je hele leven mee. Dat lukt uiteindelijk wel. Net zoals het lukt om met één been te leven, of als je blind bent, of doof. Het lukt, maar het is zwaar waardeloos. Ouders die er te vroeg tussenuit piepen? Een onvergeeflijke fout van de schepping.