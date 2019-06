‘Gun kinderen rust in de vakantie, dat verdienen ze’

LezersreactiesVrijdag begint voor de meeste scholieren in deze regio de zomervakantie. Zes weken zijn ze vrij. Is dat te lang? Nee, vinden de meeste reageerders. Een paar vinden vier weken vakantie wel genoeg, sommigen willen er wel acht!

Snipperdagen

Zes weken schoolvakantie is wellicht voor sommige ouders te lang. Echter is die lange schoolvakantie juist prettig voor grote bedrijven die veel werknemers met kinderen hebben. Bedrijven die nu al moeite hebben werknemers binnen die zes weken op vakantie te krijgen. En het bedrijf draait door. Ik pleit overigens wel voor snipperdagen voor kinderen. Bijvoorbeeld tien per schooljaar. Zo kunnen ouders zonder gedoe met de leerplichtambtenaar op vakantie gaan wanneer zij willen.

Robin Mak, ’s Gravenmoer

Toe aan rust

Ik vind zes weken schoolvakantie zeker niet te lang. Kinderen zijn echt moe van een jaar hard werken. Het is aan alles te merken dat kinderen in de zomer aan een periode van rust toe zijn. Kinderen hoeven niet te lijden onder het werken van ouder(s)/verzorger(s).

Regina Visseren, Lage Zwaluwe

Tijd voor wat anders

Zes weken vakantie…heerlijk! Kinderen kunnen, mits ze op vakantie gaan, hun lesje Frans, Engels, Spaans of Duits eens in de praktijk brengen. Ze kunnen een langere periode eens iets anders doen. Een vakantiebaantje is leerzaam en motiveert vaak om op school beter je best te doen. Het is ook een mooie tijd om de accu op te laden. En leerkrachten komen ook echt los van het schooljaar. Ander bijkomend voordeel is dat kinderen in de vakantieperiode vaak hard groeien.

M. Philipse, Wouw

Verveling

Ik vond ruim 30 jaar geleden zes weken al te lang. De eerste vier weken ging nog wel, daarna sloeg de verveling toe. Waarom de zomervakantie geen drie of vier weken, en dan de herfst- en/of de kerstvakantie wat langer maken?

Corné Beekers, Breda

Beter verdelen

Drie tot vier weken zomervakantie zou ik prima vinden. Trek de overige weken bij de herfst- of voorjaarsvakantie of een extra week rond Hemelvaart/Pinksteren. Vaak wordt in de laatste twee weken voor de zomervakantie al weinig meer geleerd op school, waardoor de kinderen zo’n acht weken op rij weinig doen. Zelf heb ik geen problemen met zes weken vakantie, maar mijn kinderen wel. En voor kinderen met gedragsproblemen is het soms ook een hele uitdaging om zes weken vrij te zijn.

Chantia Wagemakers, Bergen op Zoom

Laat het zo

Natuurlijk horen die zes weken schoolvakantie er gewoon bij! Dat hoort bij het naar school gaan. Kinderen werken er een heel jaar hard voor en de ouders kunnen hun vakanties daar op afstemmen of op aangepaste tijden gaan werken. Er valt echt wel een mouw aan te passen!

A. Tange, Bergen op Zoom

Genieten

Wat een onzin. Van ons mag de zomervakantie zelfs twee volle maanden duren, net als in België (maanden juli en augustus). Laat de kids maar lekker genieten van een lange vakantie.

Familie Gommeren, Nispen

Niet veranderen

De zomervakantie is altijd al zes weken geweest. Kinderen en ouders weten niet anders. Kinderen kunnen dan heerlijk ontspannen. Dat hebben ze nodig! In deze vrije tijd leren ze zich op een andere manier bezig te houden. De ouders kunnen in deze zes weken zelf bepalen wanneer zij met het gezin op vakantie gaan. Niet alles wat altijd was, is verkeerd.

Kwaliteit bewaken

Ik denk dat die zes weken nodig zijn om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. Ik snap niet dat er leerkrachten zijn die pleiten voor een kortere vakantie. Velen lopen over door de leerlingvolgsystemen en volle klassen. Vaak hebben scholen geen airco en de zomer is warm. Je kan wel proberen kinderen wat te leren, maar in de hitte zal bar weinig blijven hangen. De zomervakantie is goed voor beide partijen. Kinderen kunnen kind zijn. Van buiten spelen, uitstapjes en op vakantie gaan leren ze ook veel. En leerkrachten kunnen zich weer opladen.

Gioia Aarden, Hoogerheide

Warm leslokaal

Ik vind zes weken niet te lang. Veel kinderen hebben dit nodig. Zij kunnen er niets aan doen dat beide ouders fulltime willen werken. Ouders moeten een juiste keuze maken als ze aan kinderen beginnen. Daarbij worden de zomers steeds warmer en het is beslist niet fijn om in een warm les-lokaal je hoofd erbij te houden.

Jeanette Vriends, Roosendaal

Bedrijfsleven

Ik ben voorstander van zes weken vakantie, omdat bij veel bedrijven het werk doorgaat en er dus altijd mensen moeten werken. Met zes weken schoolvakantie is het te regelen dat een deel van de collega’s de eerste drie weken vrij neemt en het andere deel de laatste drie weken. Als de zomervakantie wordt ingekort naar vier weken, kunnen we maar twee weken met de kids op vakantie. Andere collega’s willen ook met hun gezin weg. Het inkorten van de vakantie zou dus invloed hebben op veel werkenden. Als je geen schoolgaande kinderen (meer) hebt, kun je op vakantie wanneer je wilt!

Michael Vrolijk, Hoogerheide

Heel geregel

Ik denk wel dat het een heel geregel is voor werkende ouders, zes weken zomervakantie. Maar daar hebben ze een schooljaar lang de tijd voor. Ik vind het flauwekul dat kinderen er na zes weken weer moeten inkomen op school. Er wordt te veel nagedacht tegenwoordig, niets is meer goed.

Josien Dirven, Etten-Leur

Creativiteit

Een kortere zomervakantie is geen goed idee. Zes weken geeft kinderen de kans zich te vervelen, wat leidt tot creatieve ideeën. Ik speelde in de zomervakantie altijd spelletjes, die ik buiten de vakantie om nooit speelde. Verder vind ik dat kinderopvang in Nederland beter geregeld moet worden. Voor mensen met een modaal – of zelfs een stuk boven modaal – inkomen en drie kinderen is het nauwelijks betaalbaar.

Natan van Eeten, Breda

Lang uit routine

Ik ben al dertig jaar juf in het basisonderwijs en moeder in een gezin met vijf kinderen. Ik vind zes weken vakantie lang, voor mezelf en voor de kinderen. Ik heb nooit opvang hoeven regelen en we gaan op vakantie, maar toch slaat na een week of vier de verveling toe. Zes weken is ook lang om uit je normale routine te zijn. Het opstarten kost meer tijd en energie. Wel merk ik dat jonge kinderen na een groot aantal schoolweken echt moe zijn. Ik zou pleiten voor vier weken in de zomer en dan die andere weken bijvoorbeeld aan de herfst- of voorjaarsvakantie plakken.

Structuur

Zes weken zomervakanties is voor veel kinderen echt te lang, zeker als ze niet of maar kort op vakantie gaan. Kinderen hebben veel baat bij de dagstructuur zoals die op school geldt. Kinderen gaan zich vervelen, een paar keer naar het zwembad gaan is leuk, maar dan hebben ze het wel weer gezien. Vier weken zomervakantie lijkt mij het beste en de overige twee weken kunnen verdeeld worden over het schooljaar. Sommige schoolpe­riodes duren tien weken, ik denk dat kinderen er meer baat bij hebben dan tussendoor een week vrij te zijn. Tegen het eind van de zomervakantie hoor je vaak van ouders dat de kinderen wel weer toe zijn aan school...net als de ouders.

Judith Weltevrede, Etten-Leur

Chillen

Natuurlijk is zes weken zomervakantie niet te lang. Werkende ouders zouden er last van hebben? Hoezo, gaan die naar school dan? School is er voor de kinderen. Het is de bedoeling dat ze daar wat leren. Het is geen kinderopvang. Docenten die klagen over te lange vakanties? Het moet niet gekker worden! Zo’n lange onderbreking betekent zeker wat voor de continuïteit van het leerproces. Maar het zou goed zijn als kinderen leren te chillen. De meesten zijn veel te ‘opgedraaid’.

Toon Braat, Oosterhout

Uit hun doen

Mijn kinderen zijn nu 28 en 32 jaar oud en zij vonden zes weken vakantie in hun jonge jaren al veel te lang. De eerste week van haalden zij hun hartje op bij het Brakkenfestival in Breda, maar da was maar één week was alleen de eerste week! Ik vond het heerlijk als ze vrij waren, maar de kinderen wisten na vier weken vaak niet meer wat te doen. Ze raakten er vaak van uit hun doen.

Anita L’Abée, Etten-Leur

Laat ze kind zijn

Ik vind zeker dat de vakantie zo moet blijven. Kinderen zijn doodop, ze hebben de tijd nodig om samen te zijn met papa en/of mama. Laat ze kind zijn, ze moeten al zo veel. Met zijn tweeën werken is voor de luxe, vind ik. Je hebt niet voor niets kinderen genomen. Ik heb het natuurlijk niet over alleenstaande ouders, die zouden wellicht niets liever willen dan zes weekjes samen met hun kind(eren) te zijn.

Ria Frijters, Breda