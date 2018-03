Grootste pensioenroof ooit: pensioenen zijn voor zeventig jaar gedekt

Politici weten dat ze het volk vooral niet lastig moeten vallen met complexe en abstracte zaken. Op 14 maart zag ik dat fenomeen bij het debat over de verlaging van de disconteringsvoet in de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel om de rekenrente voor pensioenverplichtingen tijdelijk van 1,5 procent (de laagste discontovoet in de wereld) naar 2 procent te verhogen is van groot belang voor 10 miljoen Nederlanders - pensioenopbouwers en pensioengerechtigden.

Dit wetsvoorstel corrigeert een klein beetje de kunstmatig laag gehouden rente door de ECB, waardoor gratis geld in de economie wordt gepompt. Het gevolg is desastreus voor onze pensioenen. Binnen nu en twee jaar dreigt een definitieve korting op pensioenen - voor werkenden straks en voor gepensioneerden nu al. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, is dat risico veel kleiner of weg.

Wist u dat u - jong en oud - intussen al 21 procent van uw pensioen onnodig bent kwijtgeraakt? De pensioenen zijn gebaseerd op een middelloonsysteem, maar dreigen richting minimumloon af te zakken. Wist u dat binnen de generaties het aandeel van de ouderen is gezakt van 39 naar 32 procent? Dat dus van de zelf gespaarde potjes van ouderen een fors deel achterblijft in het pensioenfonds, geld dat in principe van de ouderen naar de jongeren vloeit. Dat ouderen nooit meer geïndexeerd zullen worden, want als de gemanipuleerde renterookwolken zijn opgetrokken en indexatie niet langer uitgesteld kan worden, zijn ze dood. Het geld valt terug in het fonds. Het is definitief afgeroomd. Gaan dan de jongere deelnemers profiteren? Nee, die hoeven minder premie te betalen, dus hun pensioenaanspraak groeit niet. De loonkosten worden minder. Het geld vloeit derhalve naar de werkgevers - bedrijven en overheid. Beter dan belasting heffen. Het is de grootste roof uit de geschiedenis. Ik heb er niets over in de kranten gelezen.