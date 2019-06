Grens van een grap is lastig te stellen

LezersreactiesGrappen maken over Anne Frank, zoals dat gebeurde in de Netflix-serie Historical roasts , kan dat of is dat echt een brug te ver? Veel lezers hechten aan onze vrijheid van meningsuiting, anderen vinden dat het bespotten van bevolkingsgroepen altijd een stap te ver gaat.­

Selectief

Satire mag, over christelijke onderwerpen of de politiek, maar zodra satire slaat op de islam mag het niet meer, denk aan Charlie Hebdo, Mohammed... Ook cabaretiers in ons land nemen wel Nederlandse politici en christelijke kerken op de hak, maar verder durven ze niet te gaan.

Wim Vermeeren, Oosterhout

Boodschap

Naar aanleiding van al die ophef over het satireprogramma op Netflix, heb ik moeite genomen eens te kijken naar de roast van ‘Hitler’ over Anne Frank. En ik moet zeggen: ik snap de ophef niet. Waarschijnlijk kunnen veel mensen er niet tegen als hen een spiegel wordt voorgehouden. De wereld is niets veranderd. Presidenten, politici, extremisten en zogenaamde wetenschappers vertonen nog steeds het gedrag wat in de roast wordt geschetst. Wegkijken in plaats van problemen oplossen. Laat de overbevolking maar toenemen, houd de conflicten in het Midden-Oosten maar in stand om een asielindustrie te voeden. Alles gaat om business creëren, meer niet. En dat gebeurt over de ruggen van gewone mensen, die niets liever willen dan vreedzaam leven in zijn of haar eigen omgeving, de plek waar ze geboren zijn.

Ik vind het goed dat Netflix dit programma maakt. Deze historische roasts hebben, net als veel andere series van Netflix, een boodschap. Het zou mooi zijn als we met zijn allen eens bij stilstaan en erover nadenken, in plaatst van meedoen met al die ophef gecreëerd door zogenaamde wereldverbeteraars.

Frank Smit, Etten-Leur

Niet goed wijs

De vrijheid van meningsuiting is ieders goed recht, maar het vraagt ook om verantwoordelijkheid. Lukraak alles eruit gooien, daar wordt niemand beter van. Natuurlijk is het goed om gevoelige onderwerpen te bespreken en dat mag best op een harde toon. En ja, daar mag je ook mensen bij kwetsen, zolang het maar bijdraagt aan het geheel, wat dat ook moge zijn. Dus of het nu gaat om Zwarte Pieten, de Palestijnse kwestie of de holocaust en Anne Frank; daar mag je het allemaal over hebben.

Maar, als het je inzet is kwetsbare opmerkingen onder de noemer van satire te uiten voor persoonlijke gewin, dan ben je naar mijn idee verkeerd bezig. Hoe haal je het in je hoofd om Adolf Hitler te persifleren om vervolgens Anne Frank aan te spreken op de ‘brandbaarheid’ van haar dagboek! Dan ben je toch echt niet goed wijs? Misschien komt het doordat het een Amerikaan was die iets moest bedenken… Hoe zou diezelfde Amerikaan een satire omtrent Osama Bin Laden en de Twin Towers vinden?

Volledig scherm ‘Hitler’ in Historical Roasts, een satirisch programma van Netflix. © Netflix Joep Lugtenberg, Rijen

Feitelijk correct

Satire moet kunnen gaan over alle mogelijke onderwerpen. Als er gevoelige onderwerpen worden behandeld, dan moet de spreker er wel rekening mee houden niet al te grof te zijn. In het geval van de Anne Frank-roast is die grens naar mijn mening niet overschreden. Ik heb het Dagboek van Anne Frank gelezen. Er was in de roast waar de ophef over ging op satirische wijze aandacht voor de omstandigheden waarin Anne Frank heeft geleefd en volgens mij ook nog feitelijk correct. Ook de overige figuren die erbij werden gehaald, zijn volgens mij juist weggezet. Zij het op komische wijze.

Frank van Seters, Oosterhout

Afglijdende normen

Als bewust levende Joodse man moet mij toch wat van het hart over de snel afglijdende normen in ons land. Ik ben opgegroeid en opgevoed in een waarschijnlijk traditionele moraal. Je maakt geen grappen over andere bevolkingsgroepen. Als Joden grappen maken over Joden of het Joods zijn, is dat prima. Als anderen dat doen niet. Islamieten die grappen over zichzelf maken, dat is oké. Maar als anderen dat gaan doen, is het dat niet. Christenen mogen zichzelf met grappen bekritiseren, maar doe dat niet als je er niet deel van bent.

Als mensen ‘grapjes’ of ‘moppen’ vertellen over een andere bevolkingsgroep, zit daar altijd een stukje superioriteitsdenken achter, een duidelijke wil om die andere groep daadwerkelijk als anders te etiketteren. Om onderscheid te maken. De laatste tijd is er ook een tendens om de Holocaust te relativeren, vooral vanuit Islamitische groeperingen. Grappen maken over andere bevolkingsgroepen, inclusief hun geschiedenis, gaat de grenzen van de vrijheid van meningsuiting al gauw te buiten. Er is een belangrijke Joodse wet: ‘Doe niet een ander aan, wat je zelf niet wilt worden aangedaan...’