Geld voor erfgoed

Wanneer ik in de Troonrede hoor en lees ‘dat er in deze kabinetsperiode 325 miljoen euro extra beschikbaar komt voor erfgoed’ moet het ten langen leste wel goedkomen met het luchtvaartmonument in het Graaf de Lambertplantsoen in Etten-Leur.

Gerard J. van Heusden, Prinsenbeek

Man of jongen?

Donderdag 27 september op pagina 2 van BN DeStem: ‘...drie mannen van 21, 18 en 18 jaar...’ en ‘...twee jongens van 18 en 19 jaar...’. Een en ander komt vaak voor. Vanaf 18 jaar is men toch volwassen? Graag eenduidigheid in de krant.

A. van Rijswijk, Hoeven

Bevolkingsgroei

Quote Weg met die regel! The sky is the limit zou ik zeggen Nico Elshof Groeit Nederland door naar 20 miljoen inwoners? ,,De kans is klein, maar àls dat gebeurt, wordt het dringen”, aldus een citaat van hoogleraar Pieter Hooimeijer. Mijn reactie zou zijn: So what? Steden als Tokio (38,2 miljoen inwoners), Jakarta (26,7 miljoen) en, dichterbij, Moskou (16,7 miljoen) en London (14 miljoen inwoners), dat is pas andere koek. Maar dat lukt die steden goed.

De infrastructuur zal voor Nederland wel aangepast moeten worden. Om een idee te geven: London is net zo groot als onze (kleine) provincie Utrecht. Ook zullen we af moeten van bekrompen ideeën. Waarom in Breda bijvoorbeeld een bouwhoogte limiteren tot de hoogte van de Grote Kerk? Weg met die regel! The sky is the limit zou ik zeggen.

Een goed voorbeeld is De Westpoint-toren in Tilburg. Hoe hoger er wordt gebouwd, des te meer ruimte er ontstaat. New York met Central Park in Manhattan is daar een goed voorbeeld van. We zullen af moeten van de Grote Kerk als boegbeeld van Breda. Een mooie skyline kan het nieuwe boegbeeld worden.

Nico Elshof, Breda

Opinie Reynaers

Het is weer het riedeltje van de PVV dat Tobias Reynaers opvoerde in zijn gastopinie in BN DeStem van 26 september. Het begrip ‘vrijheid’ is alleen bestemd voor die partij is gebleken, hoe grof die ook geformuleerd wordt. De vrijheid van andersdenkenden (vooral Islam-gelovigen) wordt niet geaccepteerd.

Natuurlijk zijn er binnen de islam stromingen waarin ik me niet kan inleven vanwege mijn westerse opvoeding, net als geldt voor diverse religieuze en maatschappelijke stromingen in onze samenleving, los van de Islam, maar daar hoor je de PVV niet over. Nee, het is de ‘kwalijke’ profeet Mohammed die onze westerse vrijheid torpedeert, concludeert de PVV.

Maar beste dhr. Reynaers, als je in de geschiedenis duikt van westerse religieuze c.q. maatschappelijke stromingen – en zeker ook het hedendaagse – dan zeg ik: rotte appels in de samenleving zijn er gewoon wijdt vertakt, ze zijn zeker niet ‘verenigd’ in één religieuze c.q. maatschappelijke stroming. Probeer elkaar te accepteren en de manier daar naartoe, daar moet de nadruk op liggen. Want een denkwijze van ‘alleen wij zijn perfect en de ander niet’, is hier geen optie.