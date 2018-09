Cartoons

Geef extremisten één vinger en ze willen een hele arm. Want hoewel de extremisten bij de verkiezingen ‘maar één zetel haalden’ (BN DeStem 30-8) pleit de Pakistaanse premier om ‘godslastering’ door de Verenigde Naties (VN) te laten verbieden. Hij moet zich kapot schamen. Gezien de (echte) misdaden die de extremisten zelf begaan. Ook is in Pakistan ‘godslastering’ alleen maar strafbaar als het kritiek op de islam betreft.

Godsdienst is nog altijd mensenwerk, de ene mening hoeft dus niet meer rechten te hebben dan een andere. Democratische landen dienen zich juist sterk te maken dat godslastering overal wordt gelegaliseerd. Kritiek op een religie valt immers onder godsdienstvrijheid. Ook dient tegen ieder die ‘profeet Geert’ heeft bedreigd een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd te worden.

Leon Nelen, Kruisland

Zwijgrecht

Wat de strafrechtadvocaat Van der Kruijs schrijft in BN DeStem van 05-09 over dat collectieve belangen voor de belangen van een individu gaan, zou een erosie zijn van de rechtsstaat. Juist nu zijn de rechten van de verdachte Jos B. van belang. De rechtsstaat vraagt dit. Iedere verdachte heeft recht op het zwijgrecht... het zou verkeerd zijn te zeggen dat Jos B. geen recht heeft om te zwijgen, terwijl een andere verdachte dat wel zou mogen. Gelijkheid voor de wet is van belang als wij oprecht een rechtsstaat willen zijn en blijven. Het is aan het Openbaar Ministerie om een waterdichte zaak op te bouwen. En Jos B. mag blijven zwijgen. Dat maakt ons een rechtsstaat.

Fabian Krougman, Oudenbosch

Uitzetting

Als je asielaanvraagprocedures alleen maar rekt en jarenlang traineert, moet je niet klagen, wanneer je uiteindelijk toch het land uitgezet wordt, terwijl je er al zo lang was. Daar ben je dan zelf de oorzaak van. Het is een risico, dat je zelf bewust neemt. Dat het sneller zou moeten met minder beroepsmogelijkheden, is ondertussen iedereen wel duidelijk. Maar dat kan nooit een reden zijn, om het maar te gedogen. Daar hebben we voorbeelden genoeg van gezien in Nederland.

Michel Goossens, Breda

Wintertijd

Tot 1940 was onze tijd op natuurlijke wijze vastgesteld. Als de zon in juli op haar hoogste punt stond, was het 12.00 uur (noen). In bijvoorbeeld Duitsland kwam de zon 40 minuten eerder dus was het daar 4o minuten eerder noen en in Engeland kwam de zon ongeveer 1 uur later en was het dus 1 uur later noen. In overig Europa nog meer verschillen. Toen Duitsland de oorlog begon, besloot het uit praktisch oogpunt in eigen land en alle bezette landen de Duitse tijd aan te nemen, dat is wat we nu de wintertijd noemen. Die 40 minuten waren we hier dus kwijt. Beslist en uitgevoerd binnen één week. Bleek achteraf natuurlijk wel nuttig. Stop a.u.b. met het pleiten voor de zomertijd met argumenten als ‘goed voor de economie’ en ‘langer op terrasje zitten’. Wij zijn al ver genoeg van de natuur af.

W.P.Schmidt, Wouw

NAC-column

Beste dhr. Finders, ik vind de voorbeelden die u aanhaalt in uw column op 01-09 om NAC te promoten in uw dagblad grote onzin. Dit is geen artikel van een hoofdredacteur, maar van een NAC-supporter. Volgens mij hoort een hoofdredacteur objectief te zijn! Dit was geen objectief artikel, maar onterechte en regelrechte reclame voor NAC. Waarschijnlijk staat daar iets tegenover? Dat er over NAC geschreven word, kan ik begrijpen, maar elke dag een artikel gaat te ver.

Er zijn meer sportevenementen in de regio dan voetbal (ik ben trouwens wel voetballiefhebber) en daar staan zelfs de uitslagen niet (meer) van vermeld op de sportpagina’s. Naar mijn mening zijn er ook veel lezers die benieuwd zijn naar andere sporten in de regio. Ik stel voor om al die NAC-nieuwtjes voor zover ze als nieuws te bestempelen zijn, te plaatsen in Stad en Streek regio Breda. Graag in het vervolg minder NAC en meer regionaal sportnieuws!

Louis Verbraeken, Bergen op Zoom

Toiletjuf op school

De onzin ten top: scholieren die de toiletten op school smerig vinden en de oplossing dat er een toiletjuffrouw zou moeten komen. Mag ik even overgeven? Wie maakt die toiletten vuil? De leerlingen zelf dus. Blijkbaar zijn die snotneuzen te goed om na gebruik het toilet schoon te maken, zodat een ander op een schoon toilet kan. Tevens bewijst het dat er het nodige schort aan opvoeding, want het lijkt me dat in een normaal gezin de gebruiker ook even de handen uit de mouwen steekt en het toilet schoonmaakt. Dus niks geen toiletjuffrouw. Gewoon je eigen troep opruimen!