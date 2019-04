Gifakkers (1)

Rijan van Leest schreef vorige week een prima artikel in BN DeStem over die verdomde gele gifakkers. Wij zien dat ook als een groot probleem voor onze vogels, die ook van het fourageren van de akkers afhankelijk zijn. De achteruitgang van de vogels in het landbouwgebied is algemeen bekend. Als vogelwerkgroep doen we ons uiterste best om de laatste weidevogels in en rond Breda te beschermen en wat zie je overal gele akkers.

Het argument dat we niet zonder kunnen is onzin want dan zouden alle akkers geel moet zijn, dus sommige boeren vinden het kennelijk niet nodig of willen er het geld niet aan uitgeven. Glyfosaat is giftig en dat blijft het ook. Onbekend is in hoeverre de afbraak producten in het milieu blijven.

Piet van Iersel, Secretaris West Brabantse Vogelwerkgroep

Gifakkers (2)

In het artikel van Rijan van Leest over de ‘gifakkers’ met Roundup in BN DeStem van 27 maart , – waarvoor lof! –, staat een veel voorkomende vergissing. Glyfosaat is door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek niet geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend, maar als waarschijnlijk kankerverwekkend. De vergissing komt vermoedelijk van het snel, foutief vertalen van de Engelse termen: possibly, respectievelijk probably carcinogenic.

In de VS is producent Bayer-Monsanto net voor de tweede keer veroordeeld tot een enor-me schadevergoeding aan iemand die van Roundup kanker gekregen heeft. De berichtgeving is dus beslist actueel. Een groot aantal andere kankerpatiënten hebben het bedrijf ook aangeklaagd in de VS, dus glyfosaat zal nog wel een tijd in het nieuws blijven.

Diederick Sprangers, Stichting Genethica, helder denken over gentech in voedsel en katoen

Armoede?

In zijn ingezonden brief in BN DeStem van zaterdag 30 maart met betrekking tot de winst van Forum voor Democratie tijdens de laatste verkiezingen, stelt Nico Elshof dat er in ons land armoede heerst en dat deze armoede ontkent wordt door onze minister-president. Naar mijn mening heeft hij een (te) groot gevoel voor drama. Als ik aan armoede denk, dan denk ik aan landen als Venezuela en Syrië en beslist niet aan Nederland. Het is maar net hoe hoog je de lat legt...

W. van Dis, Breda

Snelheidsduivel

Volledig scherm Özcan Akyol. © ANP De columns van Özcan Akyol lees ik altijd en vaak kraakt hij terecht noten over toestanden in onze samenleving. In het interview van 30 maart is de wetteloosheid op internet volgens hem ongekend.Van harte mee eens en het bedreigen van de heer Akyol is natuurlijk uit den boze. Maar, zelf is hij blijkbaar aardig ook wetteloos bezig.

Vrijdag 29 maart in de Quote van de dag in BN DeStem stond zijn uitspreek dat hij ‘per maand 500 tot 1000 euro aan boetes betaalt’, wegens snelheidsovertredingen! Dergelijk rijgedrag kan voor andere weggebruikers als bedreigend overkomen of mede van invloed zijn op het veroorzaken van ongelukken. Er zijn veel te veel aso’s, bumperklevers, rechts inhalers, et cetera op de weg. Het zou de heer Akyol sieren zijn gedrag aan te passen voordat hij een (dodelijk) ongeluk veroorzaakt. Trouwens, waarom onderneemt justitie geen actie tegen dit soort veelplegers? Ik heb veel respect voor zijn artikelen,maar niet voor zijn rijgedrag.

A. van Rijswijk, Hoeven

Samenwerken

Vanuit de landelijke politiek worden gemeentebesturen steeds meer opgeroepen samen te werken. Niet alleen vanuit het oogmerk om kosten te besparen, samen kun je ook meer bereiken om voorzieningen binnen te halen of zaken uit te voeren. Het belang van de regio staat daarbij voorop en uit dien hoofde is het een loffelijk streven. In de praktijk gaat het dikwijls anders.

Dat zien we nu ook bij het gênante graaien van Roosendaal en Bergen op Zoom naar de nieuwbouw van het Bravis Ziekenhuis. De burgemeester van Bergen op Zoom mengt zich persoonlijk in de strijd en de gemeenteraad van Roosendaal complimenteert haar wethouder voor zijn inzet om de bouw voor Roosendaal binnen te halen. Politici die elkaar ontmoeten op regionale bijeenkomsten en beamen het samen te doen, maar in de praktijk elkaar proberen pootje te lichten.

Nog niet zo lang geleden maakte een burgemeester van één van de regiogemeenten de opmerking dat we elkaar ook wat moeten gunnen. Maar die woorden zijn als een roepende in de woestijn. Eerder vochten de gemeenten Roosendaal en Etten-Leur elkaar het kot uit bij het binnenhalen van Rosada. Dit herhaalt zich nu om de ‘Bravistrofee’. Samenwerken prima, maar eigen belang eerst!

Een kinderachtige vertoning.