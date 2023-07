Gezondheidsproblemen bij de bron aanpakken

COLUMN Gedoe over ouderensek­s is bizar en bekrompen

Er is iets mis met ons beeld van ouderen. Bij het idee dat ze seks of lustgevoelens hebben, trekken veel mensen een vies gezicht. Dat geldt óók voor sommige ouderen zelf. Waarom? ,,Omdat lust en liefde niet bestaan binnen onze doelgroep”, beweerde een van hen in BN DeStem.