‘Gezond leven, dat mag best beloond’

LezersreactiesMoet ons zorgstelsel op de schop om zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden? Veel lezers zien wel wat in het belonen van een gezonde leefstijl, maar anderen krijgen juist de kriebels bij dat idee.

Zelf betalen

Ik bezoek zelden een huisarts. Ik wandel, fiets en schaats veel en ga soms hardlopen. Al deze activiteiten houden mijn lichaam in conditie, is het niet lichamelijk dan wel geestelijk. En daar betaal ik een flinke prijs voor, uit eigen zak. Mijn schoenzolen slijten eerder, mijn fietsbanden zijn sneller aan vervanging toe, de ijzers van mijn schaatsen moeten op tijd geslepen worden et cetera. Ook aan de sauna, die ik eens per maand bezoek om mijn afweersysteem op peil te houden als de R in de maand zit, hangt een pittig prijskaartje. Niets daarvan wordt vergoed, terwijl ik de gezondheidszorg een boel geld bespaar. Van mij mag de omslag dus wel komen van betalen naar belonen. Dan ga ik als beloning nog meer wandelen, fietsen en schaatsen. En af en toe uitpuffen in de sauna.

José Rasenberg-Jacobs, Wagenberg

Win-win

De uitdrukking ‘voorkomen is beter dan genezen’ is hier zeker van toepassing. Als aankomend leefstijlcoach ben ik natuurlijk voor het stimuleren van een gezonde leefstijl, dit heeft alleen maar voordelen. Mensen die er een gezonde levensstijl op nahouden, worden sowieso beloond: ze zitten lekkerder in hun vel, hebben meer energie en blijven langer vitaal. Dat dit ook tot lagere zorgkosten leidt, is mooi meegenomen. Een win-winsituatie dus!

Quote Investeren in gezondheid levert op de lange termijn meer op dan de investe­ring in medicijnen Peter van den Bergh uit Bergen op Zoom Laura Christianen-Brans, Hoeven

Besparen

Op de kosten van gezondheidszorg kan enorm bespaard worden wanneer de overheid eindelijk gaat inzien dat gezond eten en voldoende bewegen veel welzijnskwalen kan voorkomen. Haal de btw af van gezonde, biologische producten, dan wordt gezond eten voor iedereen betaalbaar. Kortingen op de sportschool, cursussen om te stoppen met roken. Het zal leiden tot het verdwijnen van obesitas, minder hartkwalen en kanker. De kwaliteit van leven stijgt, mensen hebben meer energie. Investeren in gezondheid levert op de lange termijn meer op dan de investering in medicijnen. Ik ben ervan overtuigd dat de kosten van de gezondheidszorg drastisch omlaag kunnen wanneer wij allemaal ons gezonde verstand gaan gebruiken. Gezond leven, gewoon doen.

Peter van den Bergh, Bergen op Zoom

Kweken

Dus het is nu toch zover gekomen; na 75 jaar krijgt Hitler alsnog zijn zin. Wij gaan een mensheid kweken die hard is als staal en snel als een windhond. De nazi-gezondheidsleer wordt de nieuwe norm in Nederland. Waarom ook geen verplichte controle bij zwangerschappen? Al die gehandicapte kindjes kosten ook veel geld. De misselijkmakende Hollandse middenstandsmentaliteit druipt ervan af. Ik ben 54, weeg 135 kilo en heb nog nooit een seconde in een ziekenhuis gelegen. Mag ik met terugwerkende kracht ook even terugvangen?

Quote Na 35 jaar intensief gewerkt te hebben in de gezond­heids­zorg, kwam ik erachter dat de gezond­heids­zorg ziek is. Het is een ziek­te-industrie geworden Rian Bruijne-van Dorst uit Etten-Leur A. C. Wagemaker, Oud-Vossemeer

Voeding

Preventie loont. Uit onderzoek is gebleken dat 1 euro uitgegeven aan preventie 10 euro bespaart op ziektekosten. Door preventief goed voor mijzelf te zorgen bespaar ik 2 x 385 euro (het eigen risico) per jaar voor mij en voor mijn man. Dit geld gebruiken wij om gezonde voeding en supplementen te kopen. Als 4-jarig meisje wist ik al dat ik verpleegkundige wilde worden. Na 35 jaar intensief gewerkt te hebben in de gezondheidszorg, kwam ik erachter dat de gezondheidszorg ziek is. Het is een ziekte-industrie geworden. In de Griekse oudheid zei Hippocrates al: Laat voeding uw geneesmiddel zijn en uw geneesmiddel is voeding. Geneesmiddelen genezen niet, ze houden ons klachtenvrij ziek. En van de bijwerkingen worden we soms nog zieker. Gezonde voeding is wat ons gezond maakt en houdt. Dat bewustzijn bij mensen mag aangewakkerd worden. Hoe mooi zou het zijn als op scholen hiervoor meer aandacht komt.

Rian Bruijne-van Dorst, Etten-Leur

Grens

Waar ligt de grens van wel of geen gezonde levensstijl? Sporters moeten ook niet overdrijven. Bewegen is goed, maar als lid van een amateursportclub met één of twee vaste fysiotherapeuten in dienst, gaan mensen toch snel over hun grenzen heen. Ze zijn te fanatiek. Die mensen zouden een aanvullende sportverzekering moeten afsluiten, zodat de mensen die gewoon goed eten en genoeg bewegen niet opdraaien voor de extra kosten van onnodige blessures.

Hans Kuijpers, Langeweg

Wat is de definitie van een gezonde levensstijl? Is het gezond om vele kilometers hard te lopen, om daarna dood neer te vallen? Of in het weekend een balletje te trappen en met een blessure in het ziekenhuis te belanden? Gebruik gewoon je verstand. Alles wordt tegenwoordig als slecht bestempeld: roken, veel eten, koffie drinken, enzovoorts. Gaat zorgverzekeraars of de politiek straks bepalen wat ik wel of niet mag? Doe maar niet. Laat mensen zelf bepalen wat ze wel en niet doen. Geen mens is hetzelfde en laten we dat ook zo houden. Mensen weten zelf best dat alles waar ‘te’ voor staat niet goed is. Leven en laten leven...