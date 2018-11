Geweldig dat winkels in Nederland ‘Black Friday’ omarmen

De tv waar je altijd van droomde voor honderden euro’s onder de adviesprijs of die smartphone die je zo graag wilde voor de helft van de prijs; tijdens Black Friday vliegen de koopjes je om de oren. Elektronicazaken omarmen het koopjesfestijn al een aantal jaar, maar ook liefhebbers van fashion of zij die op zoek zijn naar een goede speelgoeddeal kunnen hun slag slaan. In Nederland is het fenomeen lang niet zo’n gekkenhuis als in Amerika, maar feit is dat hier steeds meer winkels – stenen en online – eraan meedoen.