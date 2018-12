‘Geweld is de weg van de minste weerstand’

LezersreactiesDat de KNVB alle teams van SC Hoge Vucht voorlopig uit de competitie heeft gehaald, is volgens de meeste reageerders terecht. Ook al deed het bestuur van SC Hoge Vucht wellicht zijn best. Wel denkt een aantal dat het anders had gekund als er eerder was geholpen/ingegrepen.

Geen bestaansrecht

Eindelijk maakt de KNVB de juiste beslissing, want SC Hoge Vucht heeft na al die misdragingen geen bestaansrecht meer. Daar waar het voormalige Barça wederom het racisme-excuus gebruikt om in de slachtofferrol te kruipen, prikt de KNVB er eindelijk doorheen.

Quote Waarom kan de een wel zijn emoties bedwingen, maar moet een ander direct slaan? Rob Veenman Voornamelijk het eerste elftal misdraagt zich structureel, en dat terwijl het een voorbeeldfunctie heeft voor al die jeugdspelers die in zekere mate opkijken tegen hen. Dat het uitgerekend tegen verenigingen uit de zogenaamde ‘boerendorpen’ fout gaat, is geen verrassing. De tactiek is hier ‘kort erop zitten’. Gezien het gebrekkig incasserings-, doorzettings- en communicatief vermogen van een culturele minderheid, leidt dit in vele gevallen tot een ontspoorde wedstrijd.

Het zou voorzitter Hassan Lammou sieren zelf verantwoordelijkheid te nemen en iedere eigen speler die zich misdraagt in woord, gebaar of nog erger te royeren. Hij kiest er echter voor de woorden ‘vrijbrief voor racisme’ te gebruiken. Zijn club blijft hierdoor in een negatieve spiraal hangen, waarbij raddraaiers de hand boven het hoofd wordt gehouden en een gevoel van ‘iedereen-tegen-ons’ wordt gecreëerd. Maar waarom gaat het altijd fout bij Barça/SC Hoge Vucht? Waarom kan de een wel zijn emoties bedwingen, maar moet een ander direct slaan?

Stekker eruit

Ik vind dat SC Hoge Vucht al meer dan genoeg geholpen is. In eerste instantie door de gemeente Breda. Meerdere keren heeft de gemeente bij moeten springen met geld, omdat men niet kon voldoen aan de voorwaarden van de KNVB, of van de gemeente zelf. Nu wordt het tijd dat men de stekker eruit trekt bij deze vereniging. Het is altijd ellende, geen enkele tegenstander voetbalt graag tegen deze gasten, die altijd maar de onschuld uithangen.

Makkelijk

Ik merk zelf in dorpen rondom Breda wel erg veel rasicme. Wat je vaak ziet, is dat allochtonen dit zelf willen oplossen in plaats van dat ze aangifte doen. Het bestuur van SC Hoge Vucht doet volgens mij erg zijn best en had niet meer kunnen doen om deze problemen in te dammen. De gemeente Breda en de KNVB moeten juist achter het bestuur gaan staan om het samen aan te pakken. Walgelijk hoe ze zo’n club nu maar dicht gooien. Lekker makkelijk!

Geen oplossing

Mijn mening over de incidenten met SC Hoge Vucht; geweld is nooit en te nimmer een oplossing. Het is de weg van de minste weerstand. Gebruik je verstand!

Twee thema’s

Quote Daarnaast moeten clubs erop toezien dat hun leden/spelers zich respectvol gedragen op het veld René Joosten Als liefhebber van het amateurvoetbal zijn de geweldsincidenten mij een doorn in het oog. Dat de KNVB besloten heeft om SC Hoge Vucht uit de competitie te nemen begrijp ik, maar het had voorkomen kunnen worden. Helaas lijkt het welhaast onmogelijk om de geweldsincidenten op en rond het voetbalveld uit te bannen, maar naar mijn idee zouden de amateurclubs actief moeten inzetten op twee belangrijke thema’s.

Allereerst moeten clubs actief toezien op de sfeer en veiligheid op hun eigen sportcomplex. Dat betekent dat mensen langs de lijn aangesproken kunnen worden op hun gedrag of uitlatingen. Daarnaast moeten clubs erop toezien dat hun leden/spelers zich respectvol gedragen op het veld. Dat betekent dat er niet alleen tactische- en technische spelelementen worden getraind, maar dat gedragingen op het veld jegens scheidsrechter en tegenstander een terugkerend gespreksonderwerp kan zijn. Uiteraard realiseer ik mij dat het in de praktijk een stuk gecompliceerder is. Clubs kampen vaak met te weinig vrijwilligers en het is gemakkelijker gezegd dan gedaan om op te treden tegen supporters die zich misdragen. Idealiter was het vervelende incident bij de wedstrijd Right’Oh-SC Hoge Vucht voorkomen geweest als de persoon langs de lijn aangesproken was op zijn ontoelaatbare uitlatingen en als de speler van Hoge Vucht zich had kunnen beheersen.

Linkse verslaggeving

Wat er gebeurd is met SC Hoge Vucht was te verwachten. Hier hebben wij als Nederlanders de boot gemist. Allochtonen zijn hier jaren gepamperd en wij hebben hen laten geloven dat zij alles mogen doen en laten. Als de gewone Nederlander vervolgens een opmerking maakt, wordt dat meteen op discriminatie gegooid. Succes verzekerd, en dat komt mede door de vele linkse journalisten.

Zou het anders gaan als een Nederlandse jongen door het lint was gegaan en een ruit had ingetrapt? Dat was kaasje geweest voor de krant, dat had vast de voorpagina gehaald. En er waren bewakers nodig geweest om zijn familie en zijn huis en goed te beschermen. Dat is precies de reden dat u zo niet durft te schrijven over zo’n allochtone jongen die de grens overschrijdt, angst voor die gasten. Denk daar maar eens over na. Vertel eens gewoon over hoe het echt zit.