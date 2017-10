Gevraagd: luis in de pels

door Stijn Steenbakkers

De Duits dichter en schrijver Goethe zei eens dat ‘het niet genoeg is, te weten, maar dat men ook moet toepassen; het niet genoeg is, te willen, maar dat men ook moet handelen’. Met die wijsheid in het achterhoofd schrijf ik deze opinie. De afgelopen jaren zijn er uitgebreide rapporten van de Zuidelijke Rekenkamer (het orgaan dat provinciale staten van Brabant en Limburg helpt met hun taken) geweest, die bevestigen dat de controle vanuit provinciale staten, met name op financiële/technische onderwerpen, beter kan.

Deze rapporten gingen over een breed scala aan onderwerpen: van de investeringsfondsen tot de grondexploitaties, van onderdelen van jaarrekeningen tot het beleid rondom de verkoop van deelnemingen. Een rode draad in deze rapporten was: provinciale staten van Brabant, versterk uw controle!

Quote Je hebt te maken met deel­tijd-po­li­ti­ci bij wie de miljoenen bijna wekelijks om de oren vliegen Stijn Steenbakkers Dat deze controle beter kan en provinciale staten hierin ondersteund moeten worden, is op zichzelf niet gek. Je hebt te maken met 55 deeltijd-politici met verschillende achtergronden, bij wie de miljoenen zo ongeveer iedere week om de oren vliegen. Ter illustratie, we nemen besluiten over de Brabantse begrotingen en jaarrekeningen. In 2017 omvatte de begroting circa 1,3 miljard euro. Dit geld is verdeeld en wordt uitgegeven over honderden programma’s, regelingen en deelnemingen. Dan hebben we het nog niet eens over wat in alle investeringsfondsen gebeurt (ook nog eens circa 1 miljard) of welke belangrijke keuzes er gemaakt moeten worden ten aanzien van de spaarpot (geld uit de verkoop van Essent) van Brabant.

En het enge is dat ik soms het gevoel heb dat niet iedereen in provinciale staten weet of kan overzien wat de financiële consequenties zijn van de beslissingen. Belissingen waar men wel eindverantwoordelijk voor is. Dat voelt voor mij alsof je in een vliegtuig op 10 kilometer hoogte zit, naar de cockpit loopt er niemand aantreft maar wel constateert dat het vliegtuig op de automatische piloot doorvliegt. Dat kan niet.

Ik vind dat er in brede zin onvoldoende financiële controle door ons als staten is. Wellicht ingegeven vanuit een verleden dat er altijd voldoende financiële middelen aanwezig waren in Brabant (helemaal na de verkoop van Essent). Dat geld kan er misschien wel zijn maar er is volgens mij niets mis met zuinigheid en kritisch kijken hoe Brabants belastinggeld wordt uitgegeven. Zuinigheid is immers gebaseerd op het principe dat iedere rijkdom zijn grenzen kent. En met aanhoudend lage rentestanden en het verplicht schatkist-bankieren (Brabants belastinggeld moet verplicht bij het ministerie van Financiën worden gestald) is ook die grens voor Brabant in zicht.

Gelukkig zien ook de staten zelf dat er verbeteringen in hun controlerende taak moeten komen. Een nieuwe manier van behandelen en voorbereiden van de jaarrekening is al doorgevoerd. Een goede eerste stap maar dit gaat naar mijn idee lang niet ver genoeg.

Ik pleit voor een onafhankelijk fulltime financieel adviseur van provinciale staten, die gevraagd en ongevraagd dossiers tot in detail doorlicht op eventuele zere plekken wijst. Een luis in de pels. Niet vanuit wantrouwen maar vanuit een besef dat een permanente kritische financiële blik voor heel Brabant gewenst is. Iemand die ten bate van provinciale staten meekijkt op specifieke financieel technische dossiers. Iemand die onafhankelijk staat ten opzichte van gedeputeerde staten (het dagelijks bestuur) en losstaat van de ambtelijke hiërarchie. Afgelopen jaar is dit meerdere malen geprobeerd, maar keer op keer werden deze moties weggestemd.

Naar mijn idee moet er nu iets gebeuren, anders kan ik de conclusies van het volgende rapport van de Zuidelijke Rekenkamer al raden. We weten allemaal dat het beter moet. Mijn oproep aan alle partijen is dan ook: denk aan de woorden van Goethe: 'Het is niet genoeg, te weten, men moet ook toepassen; het is niet genoeg, te willen, men moet ook handelen'.