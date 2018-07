'Gevelplaten nieuwe Amphia zijn veel te oubollig'

Gevel Amphia

De laatste maanden bezoek ik met regelmaat het Amphia Ziekenhuis in Bre-da, locatie Molengracht. Daardoor was ik gaandeweg getuige van de vooruitgang van de bouw van het nieuwe pand. De omvang van de nieuwbouw maakte de nodige indruk. Breda zou na enige tijd over een prestigieus en groots medisch centrum kunnen beschikken. Een voorziening een grote stad waardig!

Tot zover alles prachtig mooi.

Maar toen kwam de dag dat de gevelplaten werden gemonteerd... Smaken verschillen, maar voor mij een klap in mijn gezicht! De kleurstelling lijkt direct ontleend aan de overgordijnen in een saai jaren 70-interieur. Te oubollig voor woorden! Had men het nieuwe gebouw toch eens een smaakvollere jas aangetrokken; alles beter dan het resultaat waar we nu tot in lengte van jaren tegenaan moeten kijken.

Guus Dam, Zundert

Plastic soep

Even heel simplistisch; over de plastic soep. Die minuscule plastic deeltjes: ze worden niet opgenomen in organen van mens of dier en verlaten op natuurlijke wijze het lichaam. Lijkt mij niet schadelijk, maar meestal heb ik het fout.

Jacov Wick, Dordrecht

Hypocriet

Met een stijgend gevoel van onpasselijkheid heb ik het interview van onze zogenaamde groene staatsecretaris gelezen. De patroonheilige van het milieu wil ambitieuzer en sneller gaan dan Europa, ja ja. Dus zevert ze een eind weg over het recyclen van een nieuwe winterjas. En geen plastic rietjes of barbecuebordje meer gebruiken. Wat een hypocriete stelling als ze nog geen twee maanden geleden de oren heeft laten hangen naar grote baas Mark Rutte en diens frisdrankenlobby. Geen statiegeld op flesjes en blikjes, want dat komt de industrie slecht uit. Nou Stientje, winterjassen heb ik nog niet in de berm zien liggen hoor!

Volledig scherm Jeroen Stekelenburg (rechts) doet verslag van het WK voetbal vanuit Moskou. © beeld Studio Rusland L. van Aert, Bergen op Zoom

Jeroen Stekelenburg

Voetbalanalytici , tijdens dit WK voetbal zijn ze het niet eens wie het grootste talent van dit voetbalcircus is. Messi, Ronaldo, Neymar…? Voor mij is het overduidelijk: Jeroen Stekelenburg! Hij houdt ons op de hoogte van het nieuws, het randgebeuren, de vreugde en het verdriet tijdens dit spelletje. De microfoon ferm in de rechterhand en zijn ‘geheugenkaarten’ in de linker. Tijdens de Olympische Spelen maakte hij al grote indruk met zijn nachtelijke reportages. Als het tot nu getoonde, slechte spel er niet beter op wordt: geef die beker dan maar aan Jeroen!