Geslacht zegt niets over geschiktheid

Vorige week vrijdag kopte BN DeStem: Witte mannen aan het roer. Uit onderzoek na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart was naar voren gekomen dat, nu de coalitievorming in de meeste gemeenten rond is, blijkt dat de meeste wethouders nog altijd in ruime meerderheid (blanke) mannen zijn. De regio West-Brabant is landelijk gezien een positieve uitzondering met 75 procent vrouwelijke wethouders in de colleges. Wij stelden onze lezers de vraag hoe erg het is dat die verhouding man/vrouw in de politiek nog altijd zo scheef is. Uit het gros van de reacties die we ontvingen blijkt dat zij vooral hechten aan geschiktheid van kandidaten voor bepaalde functies en veel minder aan het geslacht.

Geen issue

Wat een flauwekul! Het geslacht is absoluut géén issue als het gaat om politieke functies. Uw pleidooi doet denken aan eind negentiende eeuw, het begin van de vrouwenemancipatie.

Wilma van Vugt, Oosterhout

Geschiktheid

In het achterhoofd houdende dat slechts 30 procent van de werkende vrouwen kiest voor een toekomstige carrière, betekent dit dat het aantal vrouwen in de politiek niet onder-, maar zelfs óververtegenwoordigd is. Kieslijsten met om en om mannen en vrouwen op verkiesbare plaatsen kun je zelfs haast omschrijven als discriminatie van de mannelijke kandidaten in de politiek.

Tijdens mijn werkzame leven bij de overheid heb ik mij meerdere malen geërgerd aan de regels uit Den Haag voor de behandeling van sollicitanten waarin gesteld werd, dat bij gelijke geschiktheid de voorkeur ging naar solliciterende vrouwen en/of naar sollicitanten uit een minderheidsgroepering. Als dit geen achterstelling van de mannelijke autochtoon is, weet ik niet meer wat dan wel. Daarnaast bestaat gelijke geschiktheid niet, zelfs niet bij eeneiige tweelingen, maar dat terzijde.

Partijen als SP en GroenLinks en sommige andere politieke partijen moeten in het vervolg leren kijken naar de daadwerkelijke geschiktheid van kandidaten. Of dat nu een man is of een vrouw of een tussenvorm, dat doet er niet toe. Heeft men zich in het Haagse wel-eens afgevraagd waarom er meer mannen dan vrouwen zijn in de politiek? Zou dat misschien iets te maken kunnen hebben met het aantal mannen dat een politieke carrière ambieert ten opzichte van het aantal vrouwen?

Denk hier maar eens over na zou ik zeggen en probeer niet uit alle macht te volharden in een gelijke verdeeldheid, want dan komt u van een koude kermis thuis.

Rob van der Heijden, Breda

Geen doel op zich

Nee, meer vrouwen in de politiek moet geen doel op zich zijn. Meer vrouwen in de politiek zijn wel nodig om een bepaald doel te bereiken. Waarom zijn de verhoudingen zo scheef? Dat heeft voor een groot deel met de heersende cultuur te maken, haantjesgedrag. Veel vrouwen knappen daarop af, zij zijn meer van de samenwerking. Velen vervullen de mantelzorgtaken, hebben al veel hooi op de vork. Tevens denken veel vrouwen: ‘Is dat wel iets voor mij, kan ik dat wel?’ Dat vragen mannen zich nooit af, die beginnen gewoon en zien wel.

Maar zoals wijlen Els Borst ooit zei: ,,Politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten.” Daarom pleit ik ervoor meer vrouwen politiek actief te krijgen. Kom naar een (raads)vergadering, word lid van een partij, praat en doe mee. Weet dat je welkom bent!

Rian Govers-Gabriëls (raadslid VVD), Bergen op Zoom

Geen discriminatie

Als bestuurder van een lokale politieke partij, was ik positief verrast toen bleek dat we aanzienlijk meer vrouwen op de kieslijst hadden staan. Na de verkiezingen compenseren we met 75 procent vrouwen in de raad namens onze partij, de onderbezetting van vrouwelijke politici in de gemeente Moerdijk ten opzichte van mannelijke raadsleden (16 om 9).

Maar wethouders zijn geen volksvertegenwoordigers of politici, maar aangestelde bestuurders. Het is een specialistische functie, die weinig flexibel is op privé-omstandigheden en met een hoog stressniveau. Vrouwen worden statistisch gezien geen programmeur en mannen werken nauwelijks in de zorg. Het is niet discriminerend om te concluderen dat er nu eenmaal minder vrouwen geïnteresseerd en gekwalificeerd zijn om wethouder te worden.

De lagere arbeidsparticipatie van vrouwen werkt ook door, ze kiezen voor het verzorgen van kinderen. Dat is geen discriminatie, maar een wereldwijde, rasonafhankelijke, biologische en statistische werkelijk.

Gelijkheid bestaat als de beste kandidaat gekozen wordt, onafhankelijk van geslacht. Niet omdat het ongelijke aanbod van kandidaten gecompenseerd moet worden, door juist onderscheid te maken op geslacht. Het doel van gelijke bezetting is daarom onhaalbaar, zonder inferieure kandidaten de voorkeur te geven.

Mijn teleurstelling was echter niet kleiner, toen mijn beoogde en hooggekwalificeerde wethouderskandidate zich, vanwege haar zwangerschap, geen kandidaat stelde, omdat ze (zelf!) vond dat dit niet te combineren was.