'Gepensioneerden, voer actie voor indexering pensioenen'

Volledig scherm © Ruben L Oppenheimer

Wél stemmen en actie

Graag reageer ik op de ingezonden brief van G. van Poppel (BN DeStem, 15-09). Ga wél stemmen inderdaad. Stem op een partij die indexering van de pensioenen in haar programma heeft staan, dus níet op de zittende kabinetspartijen. Ouderen tellen in Nederland niet mee, die zijn alleen goed om belasting te betalen. Pensioen is namelijk geen omslagsysteem.

Gepensioneerden hebben zelf gewerkt en betaald voor hun pensioen. Intussen probeert men de jongere generatie op te zetten tegen de ouderen, want die ouderen zouden te rijk zijn. Staken kunnen gepensioneerden niet meer, maar er is wel een goed actiemiddel. Als alle gepensioneerden die vrijwilligerswerk doen dit neerleggen tot de pensioenen geïndexeerd worden, ligt half Nederland plat. Anderen hoeven daarvan niet de dupe te zijn als managers die taken tijdelijk uitvoeren. Uiteindelijk worden zij zwaar overgewaardeerd met hun salaris en zo kunnen ze echt wat doen. Wat mij betreft dus wel stemmen, maar ook actie.

L. Rijnen, Etten-Leur

Dijkhoff

De heer Klaas Dijkhoff, wat een dom mens. Ook hij begaat de blunder, net als anderen, evenals leiders in de kerk. Zij stellen zichzelf op een lijn met het evangelie gebracht door Jezus Christus, gegeven aan de kerk van Rome, waar de eerste martelaren vielen die trouw bleven aan het geloof. Dijkhoff vergeet ook dat er veel meer gelovigen zijn, ook bisschoppen of priesters, die wel het evangelie zo goed mogelijk beleven. Wat een arrogante kwast, die hele groepen van mensen in Nederland discrimineert. Laat Dijkhoff nooit vergeten dat ook hij aan het eind van zijn aardse leven verantwoording moet afleggen aan God voor zijn daden.

Volledig scherm © ANP XTRA A. Jagerman, Roosendaal

Woningmarkt

In de troonrede wijst de koning op de problemen op de woningmarkt. Vooral in grote steden zijn woningen schaars en komen starters er niet tussen. De oorzaak hiervan wordt echter angstvallig gemeden. De Rijksoverheid concentreert een groot deel van de overheidswerkgelegenheid in grote steden. Zo staan de minis­teries nog altijd in Den Haag en de gesubsidieerde cultuursector in Amsterdam. Ondertussen blijft de werkloosheid in Bergen op Zoom relatief hoog en blijven de huizenprijzen in Brunssum dalen. De enige oplossing voor de woningmarkt is het spreiden van de overheidswerkgelegenheid. Dat geeft mensen overal in Nederland waar voor hun belastinggeld, bestrijdt de problemen in krimpgebieden en vermindert ook de druk op grote steden.

Maarten Koreman, Breda

Elektrische bakfiets

Kindertransport per elektrische bakfiets liep in Oss helaas gruwelijk mis. Terecht dat de waakzaamheid rond dit soort van vervoer geïntensiveerd wordt. Ook in Breda is daar behoefte aan. Vaak zie ik die kostbare lading te snel rijden en nonchalant begeleid worden. Zelfs een keer twee naast elkaar! Zes á acht kinderen aan boord vereist een extra groot verantwoordelijksheidgevoel. Men moet aan de begeleiding hogere eisen stellen. Ouders moeten alert zijn.

Tom Peeters, Breda