Pensioenen (1)

Diverse deskundigen wringen zich in allerlei bochten om te rechtvaardigen dat de pensioenen niet geïndexeerd kunnen worden. Door de babyboomers, een grote groep waartoe ik ook behoor, is het bedrag van de uit te uitkeren pensioenen nu hoog, maar in de toekomst zal dit lager uitvallen. Het hoge bedrag dat nu in de pensioenkassen zit, is ontstaan door het beleggen van het geld dat door de nu gepensioneerden en hun werkgevers is ingelegd. Ik zie het als diefstal van het geld van de gepensioneerden als dit bijeen gespaarde geld gebruikt gaat worden voor de pensioenen van de jeugd. Gepensioneerden nu korten en voorzieningen treffen voor jongeren, hoe verzin je het! Jongeren betalen nu voor de door het Rijk uitgekeerde aow - niet te verwarren met pensioenen - van de gepensioneerden, zoals gepensioneerden dat in hun werkzame leven voor de ouderen van toen hebben gedaan.

Nelly Ros, Etten-Leur

Pensioenen (2)

Het is uiteraard weer teleurstellend hoe het vertrouwen in het pensioenstelsel in Nederland op georganiseerde wijze wordt ondermijnd door opiniemakers, wetenschappers en woordvoerders van politieke partijen. Dit kabinet weet ons voor de gek te houden. Bijvoorbeeld door hoogleraar economie & toezichthouder van De Nederlandse Bank, baron Sweder van Wijnbergen, voor zijn karretje te spannen. In BN DeStem van 4 mei stond het verhaal Pensioenen korten? Maar we bulken van het geld! Gepensioneerden zijn een makkelijke prooi, maar moeten zij gekort worden op hun uitgestelde loon tot in de kist? Lijkt mij van niet. Pensioenfondsen hebben de afgelopen jaren - ondanks de crisis - alleen maar meer in kas gekregen!

De boodschap van Sweder van Wijnbergen dat jongeren straks nog minder pensioen krijgen, moet ik wel beamen. Echter, dat jongeren minder pensioen krijgen komt níet doordat gepensioneerden geïndexeerd willen worden, maar doordat de kabinetten Rutte de pensioeninleg hebben verlaagd van 2,25 naar 1,52 procent. Iedereen weet als jij als deelnemer 40 jaar lang 2,25 procent inlegt je 90 prodent krijgt uitgekeerd. Wanneer men 1,52 procent inlegt en met veel geluk ook nog 40 jaar spaart - wat voor sommigen in deze tijd met tijdelijk contracten en flexbanen onmogelijk is - je maar op 60 procent uitkomt.

Hans de Wit, Raamsdonksveer

Salarissen

Zou BN DeStem de stelling poneren ‘Zou u goed kunnen leven van een inkomen van € 194.000', dan denk ik dat ruim 95 procent van de lezers ‘ja’ zou stemmen. De politiek heeft vastgelegd dat voor functionarissen in de publieke sector het maximum salaris 194.000 euro moet zijn, exclusief noodzakelijke, beroepsgebonden onkosten. Ik vind dat ook commerciële instellingen, bedrijven en sporters gebonden moeten zijn aan dit maximum.

Het bedrijfsleven schermt graag met de risico’s voor een topfunctionaris. Maar heeft een minister-president minder verantwoordelijkheden dan bijvoorbeeld de ceo van Shell? Waarom moet een topman van Shell 20.100.000 euro per jaar verdienen? Gewoon omdat dat kan in het Anglo-Amerikaanse model? Het leidt tot grote verschillen tussen arm en rijk en dat moeten we niet willen. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Het wordt tijd dat alle salarissen boven de Balkenendenorm worden afgeroomd tot het niveau van de Balkenendenorm.

Volledig scherm Jules Schelvis overleefde in de Tweede Wereldoorlog de vernietigingskampen Sobibor en Auschwitz. © Dingena Mol Nico Elshof, Breda

Westerbork

In reactie op de column van Özkan Akyol van 30 april in BN DeStem het volgende: dat veel mensen heftig reageerden op het plan om vanuit Westerbork een sponsorloop te houden tijdens de Nacht van de Vluchteling waarbij aandacht uitgaat naar asielzoekers uit oorlogsgebieden, behoeft geen verbazing te wekken. Je kunt ervan verzekerd zijn dat een krankzinnig plan als dit gelijksoortige reacties oproept. Hoe kun je in vredesnaam de naam Westerbork verbinden aan een sponsorloop voor asielzoekers?

In zijn column geeft Akyol blijk weinig te hebben begrepen van het leed van onze joodse medeburgers. Westerbork was het afreispunt naar de hel. Het is aan te bevelen eens over de (nood)lotgevallen van Jules Schelvis te lezen of de tv-uitzending terug te zien waarin hij onder andere de reis per spoorwagon beschrijft. Door zo’n sponsorloop op die plek aan te kondigen loopt men als een olifant door de bekende porseleinkast. Ook om hierover een debat te willen houden - Akyol rept over ‘een zeer interessante discussie’- getuigt van weinig piëteit met de slachtoffers. De vluchtelingen konden hier vrij naartoe komen, waren welkom; de joodse Nederlanders evenals sinti en roma, werden op beestachtige wijze als vee afgevoerd. De vluchtelingen vallen op geen enkele wijze aan Westerbork te koppelen en dat moet zo blijven. Akyol ziet de reactie vooral als het failliet van de vrijheid van meningsuiting, een erg zakelijke benadering.

A. van der Wal, Kruisland

Jodenhaat

Ik kan stellen dat columnist Öz-can Akyol met Jodenhaat (4 mei, BN DeStem) zelf een politieke agenda heeft. Of daarvan zelf het slachtoffer is. Volgens de spellingsregels schrijf je immers ‘joden’ en dus ‘jodenhaat’ met een kleine letter als het de joodse religie betreft. Maar aangezien Akyol schrijft over aanslagen door de Alt-right beweging, die het blanke ras zuiver wil houden, was het onderwerp dus afkeer tegen afstammelingen van het Joodse volk en behoor je ‘Jodenhaat’ dus met een hoofdletter te schrijven.

Een links agendapunt is immers een terechte afkeer tegen de islam (een religie c.q. ideologie) als ‘islamofobie’ te criminaliseren, door het gelijk te stellen aan antisemitisme. Wat echter geen afkeer is tegen een ideologie maar een - verwerpelijke - afkeer tegen mensen met een bepaalde afkomst. Tot slot meent Akyol dat rechts de Jodenhaat door Alt-right niet wil benoemen gezien ‘het risico dat ze een deel van hun electoraat kwijtraken’. Dat vereist toch enige uitleg. Want 75 jaar na dato zie ik in Nederland bij rechts die Jodenhaat niet. Eerder bij links, zoals bij enkele incidenten binnen de Britse Labourpartij.

Volledig scherm De manier waarop de vijf ‘gele hesjes’ dinsdag premier Mark Rutte tegemoet traden was niet netjes. Een vertegenwoordiger weigerde de premier een hand te geven. Een ander kwam bellend het Torentje binnenlopen en keek Rutte niet eens aan. © ANP Leon Nelen, Kruisland

Gele hesjes

De ‘gele hesjes’-activisten zijn uitgenodigd in het torentje bij de premier, maar dat is meteen het einde van de gele hesjes. Net zoals de klimaatspijbelaars na een bezoek aan Rutte feilloos weer de schoolbanken in werden gedirigeerd (nooit meer iets van gehoord), zullen ook de gele hesjes meteen in de anonimiteit verdwijnen. En wel hierom: bij aankomst in het torentje wordt je om te beginnen met alle egards behandeld, vervolgens begrijpt de premier precies waarom je boos bent en roemt je om je voortrekkersrol, die o zo belangrijk is voor Nederland. Daarna begint demagoog Rutte met een spraakwaterval, waarbij je na vijf minuten de rode draad al kwijt bent.

De strekking is: aan alle problemen wordt hard gewerkt. Er is al veel bereikt, maar het moet inderdaad beter, en dat gaat zeker gebeuren. Volledig monddood mag je hem nog het beste wensen en na een half uur staat de hele gele hesjes-delegatie gedesillusioneerd weer buiten. Nu je aandacht van de premier hebt gehad, heeft verder demonstreren geen zin meer. De enige manier om Rutte echt te kunnen raken, is in het stemhokje!

Martin van Nispen, Rijsbergen

Aardgas

In BN DeStem van zaterdag 4 mei las ik het Aardgas hebben we nog keihard nodig. Daarin refereert de schrijver ook aan de meest kritische stem in het klimaatdebat, die van Simon Roo­zendaal. Grotendeels ben ik het met hem eens. Zelf ben ik betrokken bij het werk van de stichting Laagfrequentgeluid (afgekort LFg), een fenomeen dat voor veel mensen een niet te verwaarlozen milieu-impact heeft als het gaat om gezondheid en welbevinden. Ik nodig u uit van het Jaarverslag 2018 kennis te nemen. Duidelijk is dat onder andere de energie-transitie – denk aan warmtepompen - zoals thans gepropageerd, ook problemen opwerpt. Daar is ook het RIVM zich van bewust. In het bijzonder verwijs ik naar pagina 8 van het verslag, waar wordt gesproken over LFg+: ‘Op de milieuvoordelen van de elektrische auto valt beslist nog een en ander valt af te dingen.’ Immers, wat zal de impact op de mens zijn van het toenemend aantal laadpalen? Van diepgaand onderzoek is nauwelijks sprake.

Volledig scherm Vissticks van heilbot met remouladesaus en groentes. © 24Kitchen W.R. Schurman-Opperman, Oosterhout

Recept

Wat eten we vandaag? Tegenwoordig, aan de achterkant van BN DeStem, staan recepten die niet bepaald voor de smalle beurs zijn. Neem die van dinsdag 7 mei: vissticks van heilbot. Lijkt me heerlijk. Maar de maker heeft er 18 (!) ingrediënten voor nodig. Wie heeft die standaard in keukenlade of koelkast staan? Of heeft de tijd om twee uur in de supermarkt te zoeken naar dat ene smaakmakende sausje? Is het recept alleen bestemd voor chef-koks? Waar blijft ‘de makkelijke maandag’? Met deze brief wil ik geen stampij maken, maar stamppot, stamppot...

Ton Schillemans, Breda

Doorrijder

Na anderhalve week heeft de doorrijder in Breda zich gemeld. Er waren al de nodige tips binnengekomen en het was dus een kwestie van tijd dat hij van zijn bed zou zijn gelicht. Zijn excuus was dat hij zo in shock was, dat hij zo hard mogelijk is doorgereden. En ook nog even overlegd heeft met tegemoetkomend verkeer. Doorrijden was in de gedachtengang van beide bestuurders kennelijk de beste oplossing. Iemand hoeft maar over een blikje of ander klein obstakel heen te rijden, of je schrikt en kijkt meteen wat dat was. In dit geval was het een mens van vlees en bloed, die ook nog eens gelanceerd werd. Natuurlijk is ook hij geschrokken van de aanrijding, maar dat neemt niet weg dat hij na de eerste schrik, gewoon had moeten uitstappen en de hulpdiensten had moeten inschakelen. Dat had laten zien dat hij een hart had. Nu is hij een ordinaire verkeershufter, zonder empatisch vermogen, die zich meldt op het moment dat het niet anders meer kan. Het is voor hem te hopen dat het slachtoffer ooit weer bij haar dochter op bezoek kan gaan. Wat zou hij gedaan hebben als zijn moeder het slachtoffer was geweest? Zou hij het dan ook normaal gevonden hebben, dat de dader was gevlucht? Ik denk het niet.

Henny Iseger, Breda

Warmtepompen

De gasbranche is tot de conclusie gekomen dat we zeker de aankomende 15 tot 25 jaar nog van het gas afhankelijk zijn. Daarna zal een mengvorm met bijvoorbeeld waterstof een van de energiedragers blijven. CV-ketels (HR) blijven gelukkig bestaan en zijn een fantastische bron om onze huizen te verwarmen. In mijn wijk gaan ze in de huurhuizen de nieuwste HR CV-ketels plaatsen en het plan om per 2021 geen CV-ketels meer te plaatsen maar warmtepompen – herriemakers en energieslurpers – lijkt gelukkig naar de achtergrond te verdwijnen. De installatiebranch zag aankomen dat ze de HR CV-ketels onmogelijk konden gaan verbieden en hebben een truc bedacht om via een omweg stiekem hun zin te krijgen. Het milieu zal ze een zorg zijn, maar het verdienmodel laten ze zich niet afpakken. Dat burgers moeten bloeden, interesseert ze geen mallemoer. Installateurs zetten nu in op de combi CV-ketel plus hybride warmtepomp. Dus tóch met warmtepomp. Over doordrammen gesproken! Gelukkig zijn er instanties zoals woningcoöperaties en goed ingelichte Nederlanders die daar vraagtekens bij zetten. De kosten zijn enorm, dit moeten we niet willen.

Volledig scherm De hoofdingang van het Bravis Ziekenhuis im Bergen op Zoom © Chris van Klinken / Pix4Profs Cees Koopman, Breda

Bravis

Op 1 mei is mijn kleindochter behoorlijk gevallen met haar fietsje. Van de huisarts naar de eerste hulppost, waar vriendelijke, begripvolle verpleegkundigen en artsen haar hulp boden, waarna ze naar de kinderafdeling werd gebracht. Het was een verademing om op een fantastische manier begeleid te worden. Bij deze geef ik de medewerksters van de eerste hulp en van de afdeling kindergeneeskunde een groot compliment! Gezien de toekomstige bouw van een nieuw Bravis Ziekenhuis wil ik kwijt dat dit voor ons een onbegrijpelijke beslissing is. Vooruitgang is in deze niet de beste beslissing voor de burgers van Bergen op Zoom en omliggende gemeenten.