Gemengde gevoelens bij een kleinere raad

door Niels Herijgens

Of gemeenteraden kleiner zouden moeten zijn? Het antwoord van die vraag hangt, zo blijkt uit de reacties die we kregen, af van de opvatting die je hebt over de taak van die raad. Wie snellere besluitvorming of effectiever besturen als belangrijk doel noemt, geeft vaak aan dat zoiets beter zou lukken met minder raadsleden. Inzenders die de controlerende functie benadrukken, kiezen eerder voor een ruimere raad: anders zou die mankracht tekortkomen om burgemeester en wethouders achter de vodden te zitten.

Dat dit soort vragen - over de inrichting van de lokale democratie - niet alleen in West-Brabant leven, leert de respons die we uit andere delen van het land kregen. Zo oppert Pieter de Vos uit Spakenburg: minder raadsleden, die dan wel fulltime werken en niet verbonden zijn aan een partij. Iets wat VVD-wethouder Sander Bos (gemeente West Maas en Waal) negentiende-eeuws en chaotisch overkomt.

En Sabine Verschoor (D66 Zuid-Holland) wijst op versnippering in de raad: niet het aantal leden, maar het aantal fracties zou de effectiviteit beïnvloeden. ,,Hoe meer partijen, hoe langer vergaderingen worden en hoe moeizamer de besluitvorming'', denkt zij. ,,En hoe meer lokale en populistische partijen, hoe groter het amateurisme."

Hieronder nog een greep uit de inzendingen.

Verouderd systeem

Kleinere raden, snellere beslissingen, minder vergadertijd, minder kosten. Het systeem wat we nu hebben is verouderd. Tijd voor verandering en vernieuwing. Gemeentes moeten sneller en adequater kunnen beslissen. Misschien wel een gemeenteraad met gewone burgers die elk jaar wisselen (en worden gekozen zoals dat gebeurt met jury's in de Amerikaanse rechtspraak).

E. Jansen, Breda

Blinde stemmingen

Dat het doeltreffender kan, is zeker. Maar de controlerende taak van de raad mag niet in het geding komen, wat zou kunnen gebeuren met minder raadsleden. Regerende partijen hebben wel erg veel macht. Blind stemmen (over raadsvoorstellen) zou kunnen helpen, omdat raadsleden nu hun partij en hun coalitie tegen wil en dank trouw blijven.

Edith Burghard, Valkenswaard

Minder, met meer tijd

De gemeenteraad is het bestuursorgaan met de kleinste afstand tot de burgers en moet ook een afspiegeling zijn van de bevolking. Kleine gemeenten hebben naar verhouding veel raadsleden. Grote gemeenten juist weinig. Voor de controlerende taken is het aantal raadleden niet van belang, wel de tijd die elk raadslid kan besteden aan deze bijbaan.

De huidige vaststelling van het aantal raadsleden is verouderd en vraagt om een meer standaardisering. Een raadslid per 2.000 inwoners, met een minimum van 5 en een maximum van 30, lijkt mij een mooie verhouding. Dit betekent een forse vermindering, maar wel voldoende om een afspiegeling van de bevolking te vormen. De vergoedingen kunnen dan omhoog. In steden met meer dan 60 000 inwoners zelfs nog wat meer. Raadsleden kunnen dan (tijdelijk) minder te gaan werken in de reguliere baan en meer tijd besteden aan het besturen van de gemeente en het contact met de bevolking.

Het besturen van een gemeente wordt zo doelmatiger en profes-sioneler. Met alle taken die van het Rijk naar gemeenten zijn gegaan, is dit hoognodig. De invloed van zowel burgers als lokale politici is dan overal gelijk, wat goed past bij het democratisch beginsel van ons land.

Wil Sistermans, Etten-Leur

Kijk naar complexiteit

Gemeenteraden staan ongeacht het aantal inwoners voor dezelfde taken, die in grote lijnen neerkomt op vaststellen van beleid en toezicht houden op B&W. Niettemin bestaat er ongelijkheid: niet alleen het aantal raadsleden, maar ook hun beloning is afhankelijk van het aantal inwoners.

Eerder zou voor beide de complexiteit van de te verrichten taken als criterium moeten gelden. Om Baarle-Nassau als voorbeeld te noemen: dat is weliswaar de kleinste gemeente in Brabant, maar de gemeenteraad heeft hier naast de reguliere taken te maken met unieke, extra complicerende en tijdrovende taken die voortvloeien uit de enclavesituatie.

Cees de Jong, CDA Baarle-Nassau

Te veel partijen

Kleinere raden hebben voor- en nadelen, maar voor mij geven de voordelen de doorslag. Een kleinere, slagvaardigere en ter zake kundigere gemeenteraad komt de democratie ten goede. In de huidige praktijk constateer ik dat er teveel partijen in de gemeenteraden vertegenwoordigd zijn. Elke partij wil zich profileren, maar levert zeker niet altijd een bijdrage aan de kwaliteit van de meningsvorming en besluitvorming. Een kiesdrempel lijkt me een geëigend middel om tot kleinere gemeenteraden te komen.

Ruud van den Broek, Etten-Leur

Het draait om toezicht

Bij de invoering van het dualisme in 2002 is het aantal zetels dat er nu is 'per ongeluk' groter geworden, omdat wethouders niet meer uit de raad kwamen. Sindsdien is er discussie of een kleiner aantal kan volstaan. In 2014 is een aantal taken van het Rijk naar de gemeenten overgeheveld, waardoor de discussie even verstomde. Die 'kanteling' is nu wel achter de rug. De vraag die BN DeStem stelt is dus begrijpelijk.

In de discussie over het aantal raadszetels moet het niet alleen gaan over de gemeenteaangelegenheden, maar ook over de controle op de vele gemeenschappelijke regelingen. Ook die moeten door raadsleden worden gevolgd en beoordeeld. Dit roept de vraag op hoe je kunt voldoen aan de bijna professionele kwaliteiten die nodig zijn om deze bovengemeentelijke organisaties te controleren. Deze toezichtstaak van raadsleden blijft vaak onderbelicht. De discussie moet niet gaan over het aantal zetels, maar hoe kan de democratie beter gecontroleerd worden.