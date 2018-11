Huizenprijzen

In reageer op de brief van dhr. Nico Elshof van zaterdag 28-11-2018 in BN DeStem. Toen de Wet Voorkeursrecht Gemeenten in het leven is geroepen, was dat om woekerprijzen van grond voor woningbouw tegen te gaan en gemeenten het recht te geven grond voor een ‘normale’ prijs te kunnen aanschaffen, zodat koopwoningen betaalbaar zouden blijven. Maar wat is er gebeurd? Gemeenten zijn op de stoel van projectontwikkelaars gaan zitten en strijken nu veel geld op via deze constructie. Kopers van nieuwbouwhuizen zijn hiervan de dupe. Bij ons heeft de gemeente grond aangekocht voor 20 euro per vierkante meter en doorverkocht voor 350 euro de vierkante meter! De grond lag aan een bestaande weg, dus er waren geen kosten voor bestrating, aanleg gas-electra-water, etc. En de koper van de grond moet zijn aansluitkosten vanuit de straat zelf betalen. Het is een excuuswet waar kopers van nieuwbouw de dupe van zijn en alleen gemeentes de zakken mee vullen.

A. Aerts, St. Willebrord

Excuus

De minister gaat al dan niet excuus aanbieden aan vrouwen die na de oorlog kaal geschoren werden of anderszins gestraft omdat zij tijdens WO II de NSB steunden of de Duitsers. Een nutteloze actie, omdat het alleen gebeurt nu er een discussie is ontstaan. Slechts enkele van deze vrouwen zullen nog in leven zijn. Veel eerder is excuus op zijn plaats voor de kinderen die destijds buiten hun schuld om vreselijke dingen hebben moeten ondergaan.

Niet dat ik op dat excuus zit te wachten, want het zal nooit de narigheid wegnemen die ons is aangedaan. Wij moesten al dan niet onze moeder vergeven, terwijl we niet wisten wat er aan de hand was omdat het verzwegen werd. Je kon niet in de archieven zolang één van de ouders nog in leven was. Ook de regering hield ons weg van de waarheid.

De door het verzet uitgehongerde vrouwen en baby’s die op de Duits militaire begraafplaats in Ysselsteyn begraven liggen hebben niets aan een excuus. Daar is het te laat voor.

Leegloop kerken

Toen ik peuter was, was ik bang van Zwarte Piet, omdat mij werd wijsgemaakt dat als ik ondeugend was geweest ik in de zak ging naar Spanje. Met het verstrijken van de jaren werd ik wel wijzer. Zo gaat het ook met de kerken. Eeuwenlang is men bang gehouden met dreigementen betreffende het vagevuur, de hel, et cetera. Nu de mensheid die angst niet meer kent en men zelfstandiger is geworden, is de macht van de geestelijkheid tanende en zijn steeds meer mensen zich aan het ontvreemden van deze indoctrinatie en keren zich af van de geestelijke macht en dus ook van de kerk. De kerk heeft de bakens niet op tijd verzet en staat nu met lege handen. Steek de hand in eigen boezem en pas u aan aan de tijd.

Jan Niehof, Etten-Leur

Pensioenen

Regelmatig lees ik reacties over pensioenen in BN DeStem en die geven mij de indruk dat men niet goed op de hoogte is van de veranderingen van het pensioen. Toen ik 25 jaar was, is mij uitgelegd wat mijn pensioen zou inhouden. Dat was 70 procent van mijn laatst verdiende salaris. Door een lagere belastingschijf zou ik netto evenveel overhouden. Ik heb 50 jaar gewerkt en ondertussen is eindloon middelloon geworden. Dag 70 procent. Tijdens betere tijden heeft de regering de winst van de pensioenmaatschappijen afgeroomd (32 miljard!). Dit was geld van de leden, pure diefstal.

Sinds de nieuwe aow-wet van 2004 lopen gepensioneerden jaarlijks 10.000 euro mis, want het pensioen ging van 2 x aow + pensioen naar 1 x aow + pensioen. De Nederlandse Bank wil dat pensioenmaatschappijen geen 4, maar 2 procent rekenrente gebruiken. Zo komen zij in de problemen en moeten ze de pensioenen aanpassen. En in de discussie over het pensioen moet het naar mijn mening ook over de aow gaan.

Als ik de vaste lasten optel blijft er zo’n 150 euro per maand over om samen van te leven. Ik weet zeker dat er elke maand mensen bij komen die niet rondkomen van hun pensioen. Wij hadden het beste pensioenstelsel, maar nu echt niet meer.

Radio

Edwin Evers stopt aan het eind van het jaar met zijn Ochtendshow op Radio 538 en de Top 40 verhuist naar Qmusic. De enige twee redenen voor mij en veel andere mensen om naar Radio 538 te luisteren zijn deze twee programma’s. Meestal blijft de radio de rest van de dag automatisch ook op deze zender staan. Ik denk dat Radio 538 niet beseft hoeveel luisteraars ze door deze veranderingen volgend jaar kwijt zullen raken aan Qmusic.