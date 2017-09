Geen enkel kind mag dupe worden van het systeem

door Patrick van Lunteren

GASTOPINIE

Vroegtijdige hulp en preventie: dat zijn de belangrijkste uitgangspunten waarop wij als gemeente Breda ons richten als het gaat om jeugdzorg. We zetten kinderen centraal en geven het vertrouwen aan hulpverleners, ervan uitgaande dat zij het goede doen. Ouders en kinderen worden betrokken bij de keuzes voor behandeling.

Als de partijen er tijdens het gesprek ‘aan de keukentafel’ samen uitkomen, kan de jeugdhulp vaak kort en dicht bij huis geboden worden. Dat voorkomt tevens de inzet van dure specialisten en medicatie. Met deze insteek hebben we als gemeente Breda het werk ook opgepakt, toen in 2015 de decentralisatie van de jeugdzorg van het Rijk naar gemeenten vorm moest krijgen. Zo werken we nog steeds en dat gaat elke dag een stukje beter. Toch lijkt de landelijke tendens dit jaar dat de kosten flink stijgen. Ook in Breda. Belangrijkste oorzaak hiervan is dat nog niet iedereen volgens de uitgangspunten werkt.

Dicht bij huis

Quote Verschuiving scheelt minister van Justitie geld, maar gaat ten koste van ons gemeentelijk budget Patrick van Lunteren Natuurlijk, het kan altijd beter, maar de mensen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gaan als een speer. Zij komen steeds beter in contact met kinderen die een hulp- of zorgvraag hebben. Ze verwijzen meer kinderen door – maar niet te snel – naar specialistische zorg. Er wordt steeds vaker voor gekozen hulp zo dicht mogelijk bij huis te organiseren.

Het CJG is niet de enige instantie die doorverwijzingen coördineert in de jeugdhulp. Ook huisartsen, jeugdartsen en de zogenoemde Gecertificeerde Instellingen – die na uitspraak van een jeugdrechter maatregelen treffen –verwijzen door. Samen zijn zij goed voor 65 procent van de doorverwijzingen en ongeveer 85 procent van de budgetten. Dat is nogal wat. De vraag rijst of al deze doorverwijzingen nodig zijn. Het zou beter zijn als ook in deze gevallen eerst de mogelijkheden dicht bij huis verkend worden.

Tegelijkertijd zien we dat rechters bij hun uitspraken minder snel kiezen voor jeugddetentie, maar dat de jongeren vaker naar (gesloten) jeugdzorginstellingen worden gestuurd. Daar waar wij als gemeente juist proberen te voorkomen dat jongeren daar terechtkomen, lopen die instellingen via de justitiële kant vol. De kosten liggen vervolgens niet meer bij justitie (want geen jeugdgevangenis), maar bij ons als gemeenten (want jeugdzorginstelling). Het scheelt de minister van Justitie geld, maar deze verschuiving gaat ten koste van ons gemeentelijk budget voor jeugdhulp.

Zelfstandig

De doorverwijzingen van huisartsen en Gecertificeerde Instellingen zagen we als gemeente aankomen. Met hen zijn we al een tijd in gesprek over hoe dit beter kan. Een huisarts is zelfstandig en vrij om te doen wat hij of zij het beste acht. Maar door huisartsen te koppelen aan het CJG, zijn wellicht andere oplossingen mogelijk. Buikpijn hoeft niet altijd met medicijnen opgelost te worden. De oorzaak ligt vaak heel ergens anders. Net als bij bedplassen, druk doen of concentratieproblemen. Stop niet overal maar een pil in.

Quote Stop niet elk kind in een instelling Patrick van Lunteren Een goed gesprek met moeders onder elkaar over opvoeden kan bijvoorbeeld hulp bieden. Met elkaar moeten we dit soort keuzes durven maken. Bij jeugdartsen levert de samenwerking met het CJG al mooie resultaten op. Dat biedt perspectief.

Wat voor huisartsen geldt, geldt ook voor de Gecertificeerde Instellingen. Stop niet elk kind in een instelling. Durf verder te kijken. Maar veranderingen kosten tijd. Hoe hard mensen in het werkveld ook hun best doen, we gaan in de jeugdzorg nog veel hobbels tegenkomen. Zoals gezegd, we gaan in Breda als een speer. Zeker als je beseft in welke abominabele toestand we het administratiesysteem in 2015 overgedragen kregen.

Aan boord

De goede weg is ingeslagen. Alle kinderen zijn nog aan boord. We moeten ervoor waken dat straks vanwege de boekhouding en accountantscontrole kinderen in Breda en omgeving niet de hulp en zorg krijgen die ze nodig hebben. Daar mogen ze in Den Haag ook best eens oog voor krijgen.

De bezuinigingen zijn wat dat betreft te snel, en vooral te hard doorgevoerd. Ik doe bij deze dan ook een beroep op politiek Den Haag: onthoud dat elk kind dat niet op tijd de juiste hulp krijgt dat het verdient, er één te veel is.