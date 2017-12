Geef uw mening: moeten zorginstellingen ook buiten rookvrij zijn?

OPROEPMedisch Centrum Leeuwarden (MCL) is per 1 januari het eerste ziekenhuis in Nederland dat volledig rookvrij is, zowel in het pand als op het buitenterrein rond de zorginstelling. Rokende patiënten kunnen hulp krijgen in de vorm van nicotinepleisters of -kauwgom.

Door het roken definitief in de ban te doen, wil het ziekenhuis in Leeuwarden laten zien dat roken en gezondheid niet samengaan. ,,Ik ben er trots op dat ons ziekenhuis in dit opzicht het goede voorbeeld geeft”, aldus internist-oncoloog Hiltje de Graaf van het MCL.

Ook veel andere Nederlandse ziekenhuizen werken aan initiatieven om geheel rookvrij te worden. Binnen is dit overal al het geval, maar buiten staan vaak rookhokjes waar bezoekers en personeel, maar ook patiënten hun sigaretje kunnen opsteken. Zieken slepen soms zelf apparatuur mee naar buiten om toch maar te kunnen roken.

Sinds 1 januari 2004 is in Nederland het rookverbod van kracht. In die wet staat dat elke werknemer, zowel in de openbare als de private sector, recht heeft op een rookvrije werkplek. Sinds die tijd mag niet meer gerookt worden op de werkvloer en in openbare ruimtes. In de Tabakswet staan een aantal uitzonderingen op die regel, maar deze zijn steeds verder aangescherpt, zoals met het algehele rookverbod in de horeca.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Spanje is in de Nederlandse wet niet vastgelegd dat er ook op terreinen rond ziekenhuizen niet gerookt mag worden. Daar heeft het MCL nu dus zelf een besluit over genomen. Daarmee neemt het ziekenhuis patiënten, bezoekers en personeel het recht af om te roken. Dat doet zij met de beste bedoelingen, maar zitten rokers daar wel op te wachten?

Wat denkt u?

Moeten ziekenhuizen als Bravis en Amphia de volksgezondheid voorop stellen en roken ook op het buitenterrein in de ban doen? Of vindt u dit het toppunt van betutteling en moeten (zieke) rokers zelf weten of zij wel of niet een sigaret opsteken in de openlucht? En moet zo’n rookverbod dan voor iedereen gelden, of zijn uitzonderingen nodig voor bijvoorbeeld psychiatrische patiënten die mogelijk verder in de problemen raken als zij hun verslaving plots moeten loslaten? En wat te denken van andere zorginstellingen? Past zo’n rookverbod buiten ook bij bijvoorbeeld verzorgingstehuizen en psychiatrische instellingen?

