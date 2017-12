Geef uw mening: moet elke basisschool een moestuin krijgen?

OPROEPAls het aan D66 ligt, heeft elke basisschool in Nederland straks een moestuin, om zo kinderen bij te brengen waar hun voedsel vandaan komt. Is dat een goed idee?

Gezond leren eten, weten waar je voedsel vandaan komt: het zijn zaken die kinderen niet jong genoeg kunnen worden bijgebracht, vinden veel voedingsdeskundigen. Wie weet wat ie eet, leeft doorgaans gezonder en heeft bovendien oog voor duurzame productie van voedsel.

Ingrediënten

Niet gek dus om daar al op de basisschool­­ bij stil te staan, vindt de Tweede Kamerfractie van D66. Dat zou dan het best kunnen door eigen schoolmoestuintjes, waarin leerlingen mogen helpen om groenten en fruit te telen, en meteen kunnen zien welke gerechten ze met verschillende ingrediënten kunnen maken­­.

De andere regeringspartijen – VVD, CDA en ChristenUnie – steunen het plan. Ook al omdat het zou kunnen helpen Nederlandse jeugd gezonder te maken.

Overgewicht

Want nu eten nog veel te weinig kinderen de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden groente en fruit, zo blijkt keer op keer uit onderzoek. Bovendien is overgewicht voor één op de tien mensen tussen de 4 en de 20 jaar een probleem.

Toch klinkt ook kritiek op het tuintjesplan. Sommige scholen, met name in de steden, zouden al blij zijn dat ze een klein speelplein hebben. Plek vrijmaken voor een groentenkwekerijtje is daar haast onmogelijk.

Anderen wijzen erop dat scholen de ene na de andere extra taak erbij krijgen. Ze vragen zich af of het ontwikkelen van basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen daarmee niet in het gedrang komt. Zouden kinderen niet gewoon thuis moeten leren wat gezond eten is, en dat kipnuggets niet aan een boom groeien?

Wat denkt u?

Gaat het plan voor moestuintjes te ver? Zouden niet meesters en juffen, maar vaders en moeders verantwoordelijk moeten zijn voor de ‘eetkundige opvoeding’? Is dit weggegooid geld?

Of is het juist een prima plan en zou de overheid geld moeten vrijmaken voor het ontwikkelen van de tuiniersplekjes, desnoods niet bij de school maar op fietsafstand, zodat ook stadskinderen de kans krijgen om met hun handen in de aarde te vroeten en te ontdekken hoe een aardbei groeit?

