Geef Piet een gouden hart

Nu Sinterklaas met zijn Pieten het land weer uit is, terug naar Spanje vertrokken, mogen we jullie iets vragen? Mogen we jullie vragen ook eens stil te staan bij wat wíj voelen? Wij zijn die duizenden vrijwilligers die elk jaar opnieuw met veel liefde en passie ons best doen alle kinderen een mooi sinterklaasfeest te geven. Een kinderfeest waar ze hun hele leven lang warme herinneringen aan houden.

Wat we zeker niet willen, is wie dan ook kwetsen of discrimineren. Als jullie dat echt zo voelen, dan spijt ons dat. Maar dat is niet onze intentie. Zwarte Piet schminken we zwart, omdat hij ook al zwart was toen wijzelf kind waren.

Zwarte bladzijde

Misschien heeft Zwarte Piet inderdaad zijn wortels in de slavernij. Dat is een hele zwarte bladzijde in onze Nederlandse geschiedenis. Maar bijna ieder volk heeft zo zijn eigen zwarte bladzijde(s). Grote kans ook die van jullie. Wij nemen de Spanjaarden van vandaag toch ook niet meer de Tachtigjarige Oorlog kwalijk?

Mogen we jullie vragen eens te proberen je voor te stellen hoe wij ons voelen, met – wat wij zien als de beste bedoelingen in onze beleving – de totaal onterechte beschuldigingen van discriminatie? Dat het ons zelfs verboden wordt als Zwarte Piet op scholen te komen? Achteraf was het niet zo slim toch naar die school te gaan, maar het laatste dat wij willen, is dat de kinderen er last van hebben.

Over een kam

Dat er mensen zijn die Zwarte Piet misbruiken om te kwetsen en te discrimineren, daar zijn wij als vrijwilligers het ook helemaal niet mee eens. Maar er zullen altijd mensen zijn die anderen willen kwetsen en kleineren om zichzelf beter te voelen. Om ons daarom allemaal maar over een kam te scheren, is toch net zo goed discriminerend?

Probeer je eens voor te stellen dat een paar malloten het verjaardagsfeestje van jullie kinderen komen bederven om te demonstreren voor Zwarte Piet? Dan kunnen jullie je ook voorstellen hoe wij ons voelen als jullie tegen Zwarte Piet komen protesteren bij de intocht van Sinterklaas...

We leven gelukkig in een land met vrijheid van meningsuiting, recht om te protesteren en wetten tegen discriminatie. Maar moeten we daar zo onze kinderen steeds zo in betrekken?

Ouderwets

Mogen wij jullie voorstellen volgend jaar eens niet de kinderen te betrekken in al die vrijheid van meningsuitingen en demonstraties. Het zijn toch niet de kinderen die Zwarte Piet zwart maken? Mogen wij jullie vragen er eens over te denken ons volgend jaar gewoon Zwarte Piet te gunnen, zonder haat en zonder discriminatie? Om er met zijn allen gewoon weer een ouderwets, mooi kinderfeest van te maken?

En dat we Piet dan schminken – in rood, wit, blauw of zwart – met op iedere wang een grote gouden hart. Want het gaat niet om wit of zwart, het gaat om de kleur van je hart en een blije glimlach op het gezicht van ieder kind!

Alvast met heel ons hart een hele mooie en vredige kerst en gelukkig nieuw jaar gewenst!