'Geef huurders ook eens een meevallertje, meneer De Beer’

Beerput

De Haagse politiek zou je kunnen vergelijken met een beerput. Als je die opent, komt er een walm van ellende uit. Graag had ik wat leuks geschreven, maar helaas terugkijkend op de laatste periode, met het ene na het andere onaangename bericht in het nieuws, zou het beter zijn de beerput dicht te laten. Toch wil ik de geur uit Den Haag niet in mijn eentje opsnuiven, want gedeelde smart is halve smart. Wat veroorzaakt de stank? Een minister-president die uitblinkt in leugens. Een minister die niet weet dat Groningen ook Nederlands grondgebied is. Een openbaar ministerie dat de grondrechten van ons land niet onder de knie heeft. Justitie die steek op steek laat vallen. Ik hou er maar mee op, want ik word er weer misselijk van...

Omgangsvormen

Omgangsvormenexpert Henrik de Groot maakt zich in BN DeStem van zaterdag 8 juni zorgen om mensen die het vertrouwen in de politiek hebben verloren, en nu uit onzekerheid stemmen op politici zoals Wilders of Baudet. Maar moet je als 'omgangsvormenexpert' politicus Baudet dan een 'gladde jongen' noemen en linken aan NSB'er Mussert? En moet je de woordkeuze van Baudet, met 'boreaal' , dan een onnodig racistisch tintje meegeven? Is daartegenover voormalig staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid, VVD) zo bijzonder, omdat hij geen sorry zei, maar direct opstapte toen bleek dat hij geen notie had van de onder hem vallende criminaliteitscijfers? Volgens De Groot duidt 'sorry' zeggen op een gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef. Maar was het juist niet onze minister-president, die de afgelopen jaren keer op keer 'sorry' moest zeggen en nooit zijn verantwoordelijkheid nam door op te stappen? De Groot vindt dat om de omgangsvormen in ons land weer te normaliseren, we een gemeenschappelijke vijand moeten hebben. Maar met vrienden zoals moraalridder De Groot, die zelf net zo schoffeert als de politici die hij veracht, heb je geen vijanden meer nodig!