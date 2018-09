Kinderpardon

Blijdschap bij velen omdat de Armeense kinderen na 10 jaar procederen in Nederland mogen blijven. Begrijpelijk na al het mediageweld. En het houdt niet op. Er blijken nog 400 soortgelijke gevallen te bestaan. Maar kloppen de verwijten naar de ‘halsstarrige’ overheid wel?

Gaat het wel om de kinderen; zij staan toch niet alleen? Het zijn de ouders die de gok wagen illegaal naar Nederland te komen met hun kinderen en gesteund door advocaten blijven procederen in de ijdele hoop een verblijfsvergunning te krijgen. Dáár ligt de verantwoordelijkheid, niet bij de overheid die een beleid voert dat er op gericht is dat échte vluchtelingen kunnen blijven. Selectieve verontwaardiging is in onderhavige gevallen niet passend. Laten we geen verwachtingen wekken die niet waargemaakt kunnen worden. Daarvan zijn kinderen de dupe.

Volledig scherm De ING-top gooit de financiele man overboord, maar of dat genoeg is om het tij te keren? © Mark Reijntjens Wim Koster, Roosendaal

ING

ING heeft na veel talmen een directeur geofferd om te trachten de weerslag van het justitiële rapport over het jarenlange criminele handelen op te vangen. Maar diens baas is volgens BN DeStem van vorige week zaterdag ‘te goed om geofferd te worden.’ Hoezo? Hij geeft al jaren leiding aan een bank waar alleen winst telt, zonder dat iemand zich erom bekommert waar dat geld vandaankomt. Vorig jaar wilde die baas een miljoen opslag, ook al kende hij het toen lopende onderzoek al. Hij ‘kan het niet opbrengen’ – anders dan eerder zijn Rabocollega – als hoogst verantwoordelijke op te stappen. Neen, hij wil de zaak repareren. Maar je laat een betrapte inbreker toch ook niet je huis beveiligen of een veroordeelde fraudeur je financiële administratie verzorgen? Ik kan me niet voorstellen dat iemand nog een rekening bij zo’n maf-fiabank wil aanhouden.

Ger Dullens, Oosterhout

Compleet

‘De krant vertelt het hele verhaal.’ Zo wil de advertentieslogan ons tenminste doen geloven. Zoals de meeste advertenties is dat een arrogante benadering. Het hele verhaal vertellen over een onderwerp is vrijwel onmogelijk. Vele, soms belangrijke verhalen, worden helemaal niet verteld. Is het welzijn van de abonnees gebaat met de dagelijkse pagina’s economie? Ik dacht dat het welzijn van de mens alles heeft te maken met natuur en milieu. Juist daarover vertellen kranten een incompleet verhaal. Heeft de redactie niets te vertellen over ene Kristjan Loftson, die dit jaar al 125 vinvissen doodde? Van drachtige walvissen werden de foetussen weggegooid. Voor alle duidelijkheid, walvissen hebben dezelfde complexe emoties als de mens. Van minder belang was de incomplete uitslag van de Vuelta in de krant. Overcomplete verhalen zijn ook schering en inslag. Neem alleen al de berichten over NAC...

Volledig scherm NAC-coach Mitchell van der Gaag. © ANP Pro Shots Toine Rommers, Bosschenhoofd

NAC

Hoe moet het nu verder met NAC? 1) Koop geen bouwvallig stadion voor 5 miljoen. 2) Als ’t zo doorgaat zit daar straks alleen mos op de tribunes. 3) Laat dat vreselijk slecht voetballend team flink ‘bloeden’ voor hun wanprestaties. 4) Wat doen die in godsnaam de hele week in Zundert? 5) Stuur een bedankje naar Manchester City voor ‘bewezen’ diensten. 6) Stop onmiddellijk met het huren van niets toevoegende spelers. 7) Stop onmiddellijk dat arrogante verhuren van onze eigen jeugdspelers. 8) Zet Smulders op Marktplaats. 9) Stuur pastoor Van der Gaag naar Rome op audiëntie.

Mathé Akkermans, Breda

NAC (2)

NAC onderuit tegen Fortuna. Weer een domper. Komt het nog goed? Weer krijgt de keeper de schuld. Van Leer is de beste keeper die NAC de laatste tijd heeft gehad. Maar één fout en je bent de klos. Volgens mij is er intern bij NAC meer aan de hand. Waar is de flair van Van der Gaag, zoals vorig jaar bij Excelsior? Wordt hij kort gehouden? Door Smulders? Moet Smulders zelf niet eens in de spiegel kijken? Met zijn adoratie van Manchester City. Wat komen die spelers hier doen? Geef de jeugd van NAC een kans!

Het toppunt vond ik het verhaal van Thomas Marijnissen, nu Rood-Wit, maar afkomstig uit de NAC-jeugd. Smulders zei hem dat hij niet bij NAC mocht blijven. Dat vond Thomas erg. Hij wilde het zelf aan zijn teamgenoten vertellen, maar dat mocht niet. Dat deed Smulders en Thomas kon gaan. Over menselijkheid gesproken, dat tekent de persoon! Bestuur van NAC, grijp in voor het te laat is.

Volledig scherm © Wouter Borre M. van der Velden, Prinsenbeek

Recept van de dag

In het verleden heb ik vaak genoten van recepten en er ook gebruik van gemaakt. De laatste weken worden er naar mijn idee smakeloze foto’s geplaatst, die mij de lust ontnemen om zelfs maar naar de receptuur te kijken. Ik heb al weken geen aantrekkelijke foto kunnen ontdekken. Jullie kunnen toch beter BN DeStem?