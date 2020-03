Frank, een ouderwetse, flamboyante dandy, is niet meer

COLUMN Kuchje hier, hoestje daar: carnavals­dip of corona?

29 februari De herfst duurt eindeloos, deze winter. Of is het toch gewoon een natte lente? In één week tijd werden carnavalsoptochten afgelast vanwege stormachtig weer, bouwden mijn dochters een sneeuwpop(je) en zag ik de eerste roze bloesems aan de Brabantse bomen. Het weer is zo wispelturig als een veertje in de wind.