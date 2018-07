Fracking in Brabant? Welterusten, minister!

Een korte uitleg voor wie het heeft gemist; ­fracking is een manier om onder andere gas uit de diepe ondergrond te halen door de rotsbodem letterlijk te kraken. Zo ontstaan scheurtjes in het gesteente waar het gas in opgesloten zit. Dit kraken gebeurt door chemicaliën onder hoge druk in een boorput te pompen en kleine explosies te ­veroorzaken. Een deel van de chemicaliën blijft in de diepte achter, de rest komt met andere schadelijke stoffen met het boorwater terug naar de oppervlakte en is chemisch afval.

Volgens het gasbedrijf ­Vermilion zullen er geen grote negatieve gevolgen voor de omgeving en het milieu zijn. Hooguit een verzakking van de bodem van een centimeter of 3. Of misschien 4 of 5...of 10? Zei de slager ook niet over zijn eigen vlees dat er niets mis mee is? Zei de NAM in Groningen ook niet dat ze rustig konden gaan slapen? Nou, welterusten meneer de minister, slaap zacht!

En waarom eigenlijk? In april is nog afgesproken dat Nederland in 2050 aardgasvrij moet wonen. En dan gaan we nu nog even in 30 jaar de boel in Brabant verzieken? Enkele commerciële partijen zullen zeker miljardenwinst maken maar de staat, dus ook de burger, betaalt de rekening. Voorkomen is ook in dit geval goedkoper dan genezen, minister Wiebes! Word ­wakker!