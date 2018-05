FNV, voer druk verder op in pensioendiscussie

door Cor Minaard

Na diverse acties van FNV-(kader)leden onder de leus Red ons pensioenstelsel meldt Tuur Elzinga, vicevoorzitter van de FNV en onderhandelaar namens de FNV in de Sociaal Economische Raad, dat de druk van de acties merkbaar wordt: ,,De kans dat sociale partners een akkoord sluiten over een nieuw pensioencontract is groter dan in december. Er zit beweging in.”

Wat dat concreet gaat betekenen is nog niet duidelijk. De conclusie dat de acties effect hebben gehad, moet er dus niet toe leiden dat de actievoerders het nu wat rustiger aan gaan doen. Integendeel. Het is goed dat er beweging in zit, maar er is nog geen positief resultaat. De druk moet dus verder worden opgevoerd!

Zoals bekend wil het kabinet het pensioenstelsel grondig aanpassen. De FNV wil daar niets van weten en is, evenals Eric Lutjens (pensioendeskundige, hoogleraar UvA) van mening dat niet moet worden getornd aan de fundamenten van dit prima pensioenstelsel. ,,Wat opfrissen volstaat”, aldus Lutjens onlangs.

Ook hoofdeconoom Han de Jong van ABN Amro gaf onlangs in zijn Bismarcklezing te kennen niet te begrijpen waarom het op één na beste pensioenstelsel ter wereld ter discussie staat. Hij is er vooral verbaasd over dat het kabinet nauwelijks motiveert waarom het nodig is. En dat dit kabinet tegelijkertijd een van de belangrijkste échte problemen – de lage rekenrente – buiten beschouwing laat.

Eisen

Zoals gezegd heeft de FNV de afgelopen maanden diverse acties gevoerd om haar standpunt in de pensioendiscussie duidelijk te maken. Bij die acties staan vier eisen centraal:

1. Op tijd kunnen stoppen met werken. De aow-leeftijd moet niet worden verhoogd. De snelle verhoging van de aow-leeftijd leidt tot onhoudbare, ongezonde situaties. In cao’s moeten afspraken gemaakt kunnen worden over vroeger uittreden.

2. Als je stopt, moet dat met een goed pensioen zijn. Voor iedereen. Dat betekent een hoger aow-inkomen en een aanvullend pensioen dat voldoende koopkracht geeft. Pensioen en pensioen-opbouw moeten weer geïndexeerd worden. Aan de cao-tafels eisen we een goede pensioenopbouw en van de politiek evenwichtige rekenregels.

3. Iedere werkende – jong en oud, vast of flex en ZZP-er – moet uitzicht hebben op een goede en collectieve pensioenvoorziening. Iedere werkende moet kunnen meedoen. Dit moet wettelijk verankerd worden.

4. De aanpassingen aan het stelsel moeten worden beperkt tot een opknapbeurt, een opfrisser; verslechteringen worden door FNV niet geaccepteerd!

Om de druk verder op te voeren zullen de actievoerders hun pijlen moeten blijven richten op diegenen die zagen aan de poten van het stelsel: de politiek en de werkgevers. Bij de vervolgacties is het ook belangrijk dat er een bredere beweging op gang komt. Bij die verbreding kan worden gedacht aan het samen optrekken met steeds meer deskundigen en organisaties die zeggen: laat het fundament van dit stelsel in stand en voer alleen de gewenste en noodzakelijke verbeteringen door.

Imago

Ook van belang is dat het actiecomité 'Red ons pensioenstelsel' zich ontdoet van het imago dat het om een seniorenactie gaat. Weliswaar hebben gepensioneerden een belang – de indexering van de pensioenen voor herstel van de koopkracht –, maar het tegenhouden van de kabinetsplannen is van evengroot belang voor de mensen die nog werken en dus bezig zijn met hun pensioenopbouw. Voor hen zal over 10 of 20 jaar het koopkrachtverlies nog veel groter blijken als de kabinetsplannen doorgaan.

Om andere sectoren binnen de FNV – werkenden in de bouw, de haven, openbaar vervoer, de zorg, jongeren, enzovoort – mee te nemen in ‘het redden van het pensioenstelsel’ moet de FNV-leiding veel duidelijker mobiliseren. Door een beroep te doen op iedereen binnen en buiten de FNV kan de beweging en de actie ook worden versterkt van onderaf. Dus vanaf de kleinschalige, lokale FNV-afdelingen naar de sectorraden en sectorbesturen en het ledenparlement.

Steeds meer mensen zullen zich ervan bewust moeten worden dat een belangrijke collectieve voorziening als ons pensioenstelsel afgebroken dreigt te worden. En dat dat gebeurt door een politiek die steeds duidelijker de belangen dient van ondernemend Nederland en multinationals in plaats van de belangen van degenen die onze welvaart hebben opgebouwd en in stand houden: de werkenden en de gepensioneerden!