FNV, verklaar de oorlog aan dit kabinet!

GASTOPINIEVóór Prinsjesdag moet het kabinet kiezen: geld vrij maken voor een eerlijk pensioen of op voet van oorlog treden met werkenden. Tijd voor harde actie, want praten heeft tot nu toe niets opgeleverd.

door Cor Minnaard

Terwijl er in maart dit jaar nog sprake was van ‘een uitgestoken hand’ van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, lijkt dat inmiddels toch meer op een opgestoken middelvinger in de richting van de sociale partners.

De afgelopen maanden leek het erop dat het nog spannend zou worden tegen Prinsjesdag (derde dinsdag van september), want een belangrijke vraag was immers of de regering in de begroting voor 2019 iets wilde regelen om de so-ciale partners tegemoet te komen op het gebied van de Algemene Ouderdomswet (AOW).

Welnu: minister Koolmees heeft duidelijk gemaakt dat er van de kant van het kabinet helemaal niks verwacht mag worden. In reactie op Kamervragen heeft hij geantwoord vast te houden aan de stijging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar in 2021. Met daarna een verdere stijging op basis van de levensverwachting.

Ongezond

De stijging van de AOW-leeftijd speelt een belangrijke rol in de pensioendiscussie. De FNV, en steeds meer deskundigen en maatschappelijke organisaties, geven aan dat die verdere stijging van de AOW-leeftijd leidt tot onhoudbare, ongezonde situaties. Steeds meer mensen halen niet gezond hun pensioen en de FNV pleit er daarom voor dat de AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar.

Quote Het geluid ‘65 blijft 65’ klinkt steeds luider Cor Minnaard En dat daarnaast in de verschillende sectoren afspraken gemaakt moeten kunnen worden over eerder stoppen met werken. Voor dat laatste is het nodig dat het kabinet stopt met het opleggen van fiscale boetes, die daarvoor nu nog gelden.

Bijkomend probleem is dat de eis van de FNV om de pensioenleeftijd te bevriezen op 66 jaar onder leden van de vakbond op steeds meer weerstand stuit, omdat die eis volgens velen niet ver genoeg gaat. Het geluid ‘65 blijft 65’ klinkt steeds luider. Duidelijk is dat de FNV-leden met een stijging boven de 66 jaar zeker niet akkoord gaan, laat staan met een stijging naar 67 jaar en nog verder.

Maar ook rond diverse andere punten in de pensioendiscussie is het nog geen gelopen race.

Koopkracht

De eis om de koopkracht te herstellen door de pensioenen – en de pensioenopbouw van mensen die nog werken) te indexeren – dus aan te passen aan de gestegen kosten van levensonderhoud – vindt nog nauwelijks gehoor bij de politiek. Het gekke is dat iedereen het erover eens lijkt te zijn, dat de lonen (meer) mogen stijgen nu de economie blijft groeien.

Maar dit is kennelijk niet mogelijk voor de pensioenen, omdat de politiek blijft volhouden dat de pensioenfondsen daarvoor onvoldoende reserves hebben. En dat terwijl de vermogens van de pensioenfondsen alleen al in de afgelopen tien jaar zijn verdubbeld van ongeveer 700 miljard naar bijna 1.400 miljard euro!

Een derde punt in het pensioendossier is de discussie over de aanpassing van het pensioenstelsel aan ‘de veranderende arbeidsmarkt’, zoals het kabinet dat noemt. Terwijl tijdelijke, flexibele banen en zzp-constructies snel zijn toegenomen en gestimuleerd worden door werkgevers en regering, blijkt dat steeds meer mensen daardoor geen of een slecht pensioen opbouwen.

Vaste banen

Dat dit moet veranderen, daar is iedereen het over eens. Alleen de oplossingsrichtingen van politiek en vakbeweging staan lijnrecht tegenover elkaar. De FNV heeft in Het Offensief de strijd aangebonden met die toenemende flexibilisering. De vakbond pleit voor meer vaste banen, meer zekerheid en een betere pensioenopbouw daardoor. Het kabinet ziet daarentegen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt als een gegeven waaraan het pensioenstelsel moet worden aangepast en ziet meer in individuele pensioenpotjes.

Het afgelopen jaar is er onder de noemer Red ons pensioenstelsel flink actie gevoerd. Onderstaande drie punten stonden daarbij centraal:

● Iedereen moet op tijd kunnen stoppen met werken en niet op de knieën naar de eindstreep;

● Voor iedereen een fatsoenlijk geïndexeerd pensioen en een

hogere AOW-uitkering;

Quote Een regering die 2 miljard euro wil bezuinigen door geen dividendbe­las­ting meer te innen en tegelijker­tijd stelt geen geld te hebben voor een fatsoenlij­ke pensioenre­ge­ling, moet hard worden aangepakt Cor Minaard ● Iedereen moet pensioen opbouwen: jong en oud, vaste en flex-medewerkers en zzp-ers.

Staken

Nu duidelijk wordt dat de regering op geen enkel punt de werknemers en gepensioneerden tegemoet wil komen, zal de vakbeweging uit een ander vaatje moeten gaan tappen. Stakingen in de verschillende sectoren zullen opgevolgd moeten worden door stakingen voor een fatsoenlijk pensioen. De tijd van praten is voorbij. Een regering die 2 miljard euro wil bezuinigen door geen dividendbelasting meer te innen en tegelijkertijd stelt geen geld te hebben voor een fatsoenlijke pensioenregeling, moet hard worden aangepakt!

Het FNV-bestuur kan op 8 september tijdens de pensioenactie op het Beursplein in Amsterdam laten zien of ze daartoe het voortouw wil nemen.