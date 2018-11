‘Fiks die Formule 1-race op Zandvoort maar zonder mijn belastingcenten’

Prins Bernhard

Een vrije jongen, dat is ie, onze Bernhard van Oranje-Nassau (foto). Prins is ie ook. Geboren onder een gelukkig gesternte. En nou wil hij Zandvoort op de mondiale kaart van de Formule 1 zetten, want ‘Max verdient een race in eigen land...’ En ‘we zijn op het punt gekomen dat we dit met elkaar moeten willen’. Slogans die verbloemen dat het om de eigen portemonnee draait, zoals zijn vastgoedactiviteiten in Amsterdam ook aantonen.

Maar beste Bernhard, voor mij hoeft Max Verstappen helemaal niet in eigen land te rijden. En ik móet dat ook helemaal niet willen! De prinselijke ridder van de vrije markt is ervan overtuigd dat overheidsbemoeienis van elk niveau onwenselijk is. Als er hier een ziekenhuis omvalt, dan zal dat hem aan zijn koninklijke reet roesten. Dus overheid: koest, af!

Maar al zoekend naar investeerders om zijn droom mede te financieren legt prins Bernhard toch haarfijn uit dat zonder belastingcentjes zijn circuit niet draaiend te krijgen is. Dus de overheid moet altijd op afstand blijven, behalve om wat miljoenen op de reeds gevulde bankrekening van deze prinselijke ondernemer te storten! Rutte zal weer de nodige wartaal uitslaan om het plan mogelijk te maken. Maar beste Bernhard, maak je plan maar waar zonder mijn belastingcenten. Fiks het op je heilige vrije markt!

Tegenprestatie bijstand

Wat is erop tegen een tegenprestatie te verwachten van mensen die bijstand ontvangen? Het feit dat mensen gedwongen worden zo’n tegenprestatie te leveren? Daar zou ik ook op tegen zijn. Het is maar net hoe een gemeente ermee om gaat. In een klein dorp in Frankrijk is, vanuit de bijstand, een man aan het werk met als titel kantonnier. Hij verzorgt het openbaar groen, houdt de goten schoon en als boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) rapporteert hij aan de burgemeester zaken zoals onjuist parkeren, verloedering of gevaarlijke situaties. De man heeft door zijn werk goed contact met de bewoners in het dorp, hij wordt alom gerespecteerd. Wat heeft men daar bereikt? De man heeft aandacht, macht, contact met medebewoners en, in zijn ogen, een presti­gieuze baan. Een positie waarmee hij goed omgaat. Stel je voor dat we in iedere wijk in Breda een of twee van zulke mensen zouden hebben. Dat zou toch geweldig zijn! Maar dan moet de gemeente ook alle egards aan zo’n functie geven.

Nico Elshof, Breda

Racisme

Volgens columniste Saskia Noort (BN DeStem 3-11) zijn alle wereldproblemen het gevolg van de ‘boze witte man’. De ‘boze witte man’ die zij gelijkstelt met Pakistanen die de doodstraf eisen wegens belediging van de ‘profeet’. Personen die ze verder met rust laat, want deze personen zijn wat vrouwen betreft verder erg progressief. Of ze zouden inmiddels slachtoffer zijn geworden van de persoon die volgens haar de oorzaak is van de ‘boze witte man’: de Canadese psycholoog Jordan Peterson. Ze is een voorbeeld van een persoon die zelf niet door heeft dat ze zelf een racist is en met haar verwrongen waardeoordelen over (boze blanke) mannen ook een seksist.

Leon Nelen, Kruisland

Euthanasie

Ik reageer op het interview met Paul Frissen (BN DeStem 03-11), wegens het schadelijke karakter ervan. In het verhaal worden de begrippen euthanasie en hulp bij zelfdoding door elkaar gehaald. Sinds 2002 heeft Nederland de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (2002), ofwel de Euthanasiewet. In deze wet staat dat er sprake moet zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Citaat uit artikel; ‘...euthanasie en hulp bij zelfdoding moeten verboden blijven.’ Dit is dus feitelijk onjuist. Hulp bij zelfdoding, anders dan door een arts, is bij wet verboden en strafbaar gesteld. Sinds 2011 is euthanasie toegestaan, mits voldaan aan de zorgvuldigheidseisen zoals in de wet genoemd.

Citaat: ‘Het oordelen en handelen van de arts moet vooraf worden beoordeeld en niet achteraf.’ Vooraf wordt beoordeeld of de arts zich houdt aan de zorgvuldigheidseisen en achteraf bekijkt de toetsingscommissie of de verleende euthanasie of hulp bij zelfdoding voldeed aan de eisen van de wet. Citaat: ‘Vragen over leven en dood mogen niet uit de taboesfeer verdwijnen.’ Wat een inhoudelijke en taalkundige nonsens. Hoe kan je anders tot een weloverwogen oordeel komen?

Ten slotte nog de woordkeuze van de schrijver: euthanasie plegen! Dit staat op één lijn met moord of doodslag plegen. De juiste terminologie is: euthanasie verlenen.

Hans Dunselman, Breda

Participatie

De huidige regering is een groot voorstander van participatie, ofwel deelname van burgers aan de maatschappij. En de gemeenschap doet hieraan volop mee. De regering beschouwt dit als afschuiven van haar verantwoordelijkheid naar de gemeenschap. De VVD loopt hiermee helaas voor-op en de minister-president – zie hem lachen – marcheert als een tamboer maître er lustig op los. ‘Jullie de verantwoordelijkheid en ik de lol’. De onlangs failliet verklaarde ziekenhuizen zijn weer zo’n geval van het terugtrekken van verantwoordelijkheid, dit keer in de zorg. Ziekenhuizen failliet, patiënten in de kou. VVD hoe diep bent u gezonken met al uw geblunder.

Jan Niehof, Etten Leur

Zinloze daad

Paul kwam, na een gezellige voetbalwedstrijd, vanuit Dordrecht naar Breda om gezellig uit te gaan. Paul had ook Cees, Gijs of Jan kunnen heten en had ook uit Etten-Leur, Amsterdam of Hoeven kunnen komen. Op de verkeerde plaats op het verkeerde tijdstip, zegt men dan. Hoe hol klinken dat soort woorden wanneer je nabestaanden weten, dat je zomaar vanuit het niets, om niets bent neergestoken door een...

Ja, door wie? Na de daad had de man zich verscholen. De held. De verantwoordelijkheid nemen voor zo iets gruwelijks dat lag niet in de lijn. Arme Paul, een zinloze dood. Was dit de daad van de zoveelste verwarde mens of was het een agressieveling met mes op zak? De familie van Paul en zijn vrienden zullen nooit meer met hem voetballen, met hem lachen of met hem proosten op het leven. Dat werd hem ontnomen, om niets.