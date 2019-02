Eurovisiesongfestival in Israël: droom of nachtmerrie?

GASTOPINIE Strijd om talent: alles draait om inspiratie

10:32 Dat het wegzetten van een pingpongtafel alleen niet genoeg is om talenten binnen te halen en te houden, is voor veel werkgevers wel duidelijk. Toch krabt menig organisatie zich achter de oren, wat te doen om talenten aan zich te binden. En oog hebben voor talent dat al in huis is, ook dat is heel belangrijk.