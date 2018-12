Er zit geld genoeg in pensioenpotten

Niet bewegen

De regering stelt dat de pensioenen een zaak is tussen werkgevers en vakbonden, maar dat klopt niet. De regering bepaalt met welke rente de pensioenfondsen hun reserves berekenen en de dekkingsgraad. Ze heeft dus wel degelijk een dikke vinger in de pap. De rente wordt door de Europese bank laag gehouden, waardoor pensioenfondsen zogenaamd arm zijn en mogelijk moeten gaan korten. Terwijl het vermogen van mijn fonds de laatste 10 jaar ruim verdubbeld is! Laat fondsen rekenenen met het rendement dat ze laatste 5 jaar hebben gemaakt, dan kunnen we volgend jaar weer indexeren. De bonden hebben bij de hervorming van de AOW bedongen dat er voor zware beroepen een regeling zou komen. De regering wil afspraken daarover doorschuiven naar een volgend kabinet. Begrijpelijk dat bonden nu niet willen bewegen.

John van Hees, Woensdrecht

Geen draagvlak

Maak ik mij zorgen over mijn pensioen? Nee, over mijn pensioen maak ik mijn geen zorgen. Het is alleen jammer dat het pensioen al jaren niet geïndexeerd is. Het zou toch mogelijk moeten zijn het te indexeren, omdat ze – als we nu stoppen met inleggen – de komende 44 jaar kunnen uitbetalen. Dat lijkt mij een behoorlijk buffer.

Verder vind ik dat je de discussie los moet zien met betrekking op langer doorwerken. Het baseren op de leeftijdsverwachting vind ik zelf een moeilijke discussie. Als metaalarbeider wordt het voor mij, hoe ouder ik word, moeilijker om mijn werk vol te houden. We zouden een sterke vakbond moeten hebben, die samen met de werkgever gaat kijken hoe het voor beiden aantrekkelijk wordt door te werken. Ik zie nu al dat mensen die 57 zijn het moeilijk hebben. We zullen er samen uit moeten komen. Maar mensen willen zich vandaag de dag niet meer verenigen, zoals bij een vakbond. Het draagvlak is weg helaas.

Volledig scherm © Thinkstock Guido Hooftman. Roosendaal

Raken potten leeg?

Als het huidige pensioenstelsel niet wordt vernieuwd, is de stelling dat de pensioenpotten bij de fondsen leeg raken. Die potten zijn gevuld door mensen die in of direct na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren. Dat zijn degenen die nu aanspraak maken op hun uitgestelde loon, immers de op het loon ingehouden en door werkgevers betaalde premies zijn uitgesteld loon. Aannemelijk is dat die generatie gemiddeld nog 10 jaar pensioen ontvangt. Nergens heb ik berekeningen gezien, die aantonen in welk jaar de pensioenpotten leeg zijn bij ongewijzigd beleid. In 2030 of in 2070? De mensen die nu recht hebben op hun pen­sioen, hebben dat zelf opgebracht. Laat de nu werkende generatie ook zo voor de opbouw van hun pensioen zorgen. Waarom verder korten op mijn pensioen? Ik lever al zes jaar in door uitblijven van indexering.

Rien Ros, Etten-Leur

Onwil

Inmiddels heb ik 15 procent van mijn – gelukkig goed – pensioen ingeleverd! Verantwoordelijk hiervoor is de regering, die het voor elkaar heeft gekregen op basis van valse sentimenten een belachelijk lage rekenrente te hanteren. En dan durft onze minister-president met droge ogen te beweren dat pensioenen een zaak zijn tussen werkgevers, werknemers en de bonden. Nee, meneer de minister-president, ú bent er verantwoordelijk voor dat er miljarden worden achtergehouden. Ú heeft in al uw wijsheid goedgekeurd dat deze rekenrente wordt gehanteerd. De komende 60 jaar zit er meer dan genoeg in de pensioenpotten. Die tijd kan benut worden om arbeidsvoorwaarden voor werknemers, qua pensioeninleggen, te verbeteren. Maar ja, ú wilde zzp’ers en meer flexwerkers, om maar niet te spreken van de niet aan de pensioenpotten bijdragende werknemers uit het buitenland. Onwil, dat is het kernwoord in deze discussie!

Volledig scherm Minister-President van Nederland, Mark Rutte. © ANP Rob Bal, Roosendaal

Verkeerde beloftes

Het grootste probleem met de pensioenen is, dat er verkeerde beloftes zijn gedaan – het garanderen van pensioenen mét indexatie – en dat pensioenfondsen zich onvoldoende hebben voorbereid op langdurig lage rente. Daarnaast is onduidelijk van wie de reserves van de pensioenfondsen zijn – voor gepensioneerden voor indexatie of voor jongeren om hun pensioenen zeker te stellen? Gezien de ophef over mogelijke kortingen vanaf 2021 wordt blijkbaar meer belang gehecht aan ‘houden-wat-je-hebt’ dan aan ‘bijhouden-van-inflatie’. Dan is het huidige systeem zo slecht nog niet, maar moeten we wel accepteren dat pensioenfondsen een dikke vetlaag op de botten moeten hebben, voordat ze kunnen indexeren.

Guyot van Meer, Wouw

Verontrust

Als babyboomer ben je met velen, dus moet je delen? Je legt toch ook in met velen? Sinds het programma Zwarte Zwanen ben ik wantrouwend en verontrust over de toekomst. Waar veel geld wordt beheerd, zijn altijd zakkenvullers. Na verschillende afpakoperaties – van 70 procent eindloon naar middenloon, geen indexeringen plus verhoging AOW-leeftijd – vrees ik het ergste. Deze ‘vernieuwing’ vertrouw ik niet. Er zal wel een constructie uitkomen die goed is voor de fondsen en slecht voor de pensioenen. Wij moeten óf massaal ledenvergaderingen van pensioenfondsen bezoeken en vragen stellen tot zij voelen dat zij bestaan voor en door de leden, óf bij de volgende verkiezingen stemmen op partijen die de AOW-leeftijd willen bevriezen of verlagen.