'Er wordt veel te veel over NAC geouwehoerd'

Pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd terug naar 65 jaar is een noodzakelijke vanzelfsprekendheid, omdat deze destijds goed doordacht en weloverwogen tot stand is gekomen. Pensioen na lichamelijk zwaar werk is zeker op 65-jarige leeftijd terecht, als het al gehaald wordt. Maar ook geestelijk werk is soms zeer zwaar en werkt vaak ook thuis door. Dus wanneer spreken we over zwaar werk? Dat is volgens mij niet te kwalificeren, omdat ieder dat binnen zijn eigen lichamelijke en geestelijke gesteldheid ervaart en moet verwerken. Dus gewoon het pensioen in laten gaan bij 65 jaar. Met de pensioenfondsen hoeft men geen medelijden te hebben, die uitkeringskas is rijk gevuld.

CO2-uitstoot

Nadat ik in BN DeStem gelezen had dat er weer meer grote auto’s verkocht worden, omdat de subsidie van elektrische auto’s vervalt, dacht ik: ‘Waar gaat het nu om bij deze auto bezitters? Denken ze nu aan de vermindering van CO2-uitstoot bij de keuze voor elektrisch rijden of gaat het ze enkel om de subsidie?’ Hoe hypocriet kun je zijn?

Ad Horrevoets, Made

NAC

Ik wil reageren op de eerder geplaatste brief van Rien Geleijns over NAC. Vanzelfsprekend ben ik het met hem heen. Er wordt véél te véél over NAC geouwehoerd. Over de meest onbenullige dingen die niets met de sport te maken hebben, worden vaak hele pagina’s in BN DeStem gevuld. Ondanks dat daar vaak kritiek op is, gaat het gewoon door! BN DeStem als veredeld clubblad van NAC. Daar zitten we toch niet op te wachten! Verslagen over échte sportgebeurtenissen door andere verslaggevers lezen vaak heerlijk weg in tegenstelling tot het geneuzel van NAC-verslaggever Yadran Blanco. Hoe meer erover geschreven wordt, hoe steviger NAC aan de staart van de eredivisie bungelt. Beste sportredactie, misschien iets minder Blanco? Dat is vast beter voor NAC!

Freddy van Erven, Roosendaal

Wilders

De heer Wilders stelde in het parlementair debat met de nieuwe regering volkomen terecht – want feitelijk juist – aan de orde dat jonge mannen met een islamitische achtergrond westerse meisjes en vrouwen regelmatig uitschelden voor kankerhoer. En vervolgens wordt Wilders door journalisten op NPO, Radio1 en BNN gekapitteld voor zijn hoogst onwelvoeglijk taalgebruik! De waanzin ten top.