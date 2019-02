´Er is niets koninklijks aan de houding van prinses Christina´

Rubens tekening

Ik raak er maar niet over uitgedacht. Nynke de Jong verwoordde het vrijdag 1 februari meer dan treffend in BN DeStem. Het zijn geen gewone mensen. Leden van de koninklijke familie zijn in een andere wieg geboren, met een gouden lepel in hun mond en verheven boven iedereen. Een prinses die kunst verkoopt – die aan het volk toebehoort – is de titel koninklijk niet waardig. Zij blijkt een ordinaire centendief te zijn. Haar portemonnee is welgevuld en nog is het niet genoeg. En moet kunst, die niet zou misstaan in onze musea, verkocht worden. Er is niets koninklijks aan deze houding. Armoede is hen vreemd.

Henny Iseger, Breda

7 Stappen naar Parijs

Ik lees de 7 stappen naar Parijs van Peter Winterman (BN DeStem 30 januari). In stap 2 wordt minder of geen vlees eten besproken. Daarin wordt gesteld dat een kilo vlees produceren 5 kilo plantaardig veevoer kost. Ik ben nu 16 jaar uit de varkenshouderij weg, maar toen was een voerconversie van 2 kilo voer al zeer slecht! Voor vleeskuikens sprak men over 1,6 kilo, dus nog minder. Die ongeveer 5 kilo zijn dus uit de hoge hoed getoverd! Als bij al de 7 stappen zo is getoverd, is de tekst ver overtrokken! Ik ben zonder voorbehoud voor maatregelen voor een beter milieu/klimaat, maar erop tegen een kleine bevolkingsgroep die hard werkt en veel risico neemt de zwarte piet toe te spelen. Of zijn het leugentjes om bestwil?

Volledig scherm Gerd Leers. © Omroep Max J. van Gestel, Breda

Kinderpardon

Over het algemeen was de berichtgeving in BN DeStem van 31 januari, over de inhoud en de gevolgen van het akkoord over de pardonregeling van de coalitie, te negatief (‘het lost de problemen niet op’). Ook werd niets geschreven over de prestatie die de vier partijen hebben geleverd om tot een akkoord te komen. Het artikel waarin Gerd Leers zijn mening geeft, was gekleurd omdat het in de vraagstelling ging over het nieuwe kinderpardon, terwijl het pardon afgeschaft wordt. En de foto’s van de kinderen Grigoryan in Armenië, had dat nou gemoeten? Pure armoede daar, zelfs als ze daar geboren waren zou je ze een mooi land als Nederland wensen. Maar is het verstandig de emoties van lezer en kijker zo op de spits te drijven?

Kees Flipsen, Bergen op Zoom

Chroom-6-zaak

Na zelf tientallen jaren ‘in de verf’ te hebben gezeten, vraag ik me af waarom we nog nooit de naam gehoord of gelezen hebben van de fabrikant en/of leverancier van het gebruikte chroom-6 product bij die zaak in Tilburg. Die moeten toch de chemische samenstelling kennen en daarmee de gevaren? Mochten zij dit product wel in de handel brengen? Voor de verwerking van dit materiaal, maar vooral ook voor het latere onderhoud, moeten zij toch duidelijke waarschuwingen vermelden. Mijns inziens is niet alleen de opdrachtgever schuldig in deze Tilburgse zaak, maar zeker ook de fabrikant en leverancier.