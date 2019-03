‘Er is een oplossing voor de plastic soep na carnaval’

Plastic

Wij zijn deze vastenavond regelmatig op stap geweest. In een aantal cafe’s kregen we bier in dunne plastic wegwerpbekers. De lege bekers kon je doorgaans nergens kwijt. Hierdoor belanden ze vaak op de grond. De oplossing is simpel. Zorg bij gebruik van wegwerpbekers voor voldoende kliko’s bij de deur. Of gebruik hard plastic bekers die bij de deur ingenomen worden. De ultieme oplossing: zorg voor unieke hard plastic vastenavondbekens. Vraag 1 bon voor de beker en 1 bon voor de consumptie. Tweede consumptie: 1 bon als je het gebruikte glas terug inlevert. En deze oplossing kan gewoon door de kroegen waar de Leut Neut-bon geldig is zelf ingeïntroduceerd worden.

Elvira Schot, Bergen op Zoom

Schuld

Alweer zijn er mensen de klos die, zonder dat ze het door hadden, te veel pensioen hebben ontvangen. En ja, ondanks dat zij die fout niet hebben gemaakt, moeten ze nu waarschijnlijk jaren op een houtje bijten. De grote vraag is: is het pensioenfonds een financiële instelling met preferentierecht? Als dat niet zo is, wil ik die mensen aanraden zich onmiddellijk aan te melden voor schuldhulpverlening. Dan hoeven zij maar maximaal drie jaar van een uiterst minimum inkomen te leven. En dat voor een schuld die buiten hun medeweten om door het ABP is ontstaan.

Erger wordt het als het ABP wel preferentierecht heeft. Dan kunnen die getroffen mensen niet naar de schuldhulpverlening. Dat gezegd hebbende vind ik dat als mensen niet willens en wetens de wet hebben overtreden, en zo een schuld krijgen, zij ook de mogelijkheid moeten hebben tot schuldhulpverlening met de daarbij behorende kwijtschelding van hun schuld na drie jaar. Net zoals ik vind dat criminelen die willens en wetens de overheid oplichten, juist zonder schuldhulpverlening hun schuld in zijn geheel moeten terugbetalen.

Nico Elshof, Breda

Biernamen

Kordaat was de rechter in zijn uitspraak dat de biervarianten van zowel Lidl als Grolsch kunnen blijven bestaan. Dat zij geen kornuiten van elkaar zullen worden, en geen getapte jongens onder elkaar, lijkt mij wel duidelijk na lezing van het artikel over deze oorlog over biernamen in BN DeStem van 1 maart 2019.

Ton Schillemans, Breda

Enquête

In al haar wijsheid heeft de regering besloten een parlementaire enquête op te starten. De Groningers zijn reeds jaren door de plucheplakkers in Den Haag aan het lijntje gehouden en nu wil men deze procedure op touw zetten om nog langer alle verantwoordelijkheid voor zich uit schuiven. Groningers, ik adviseer u de gaskraan direct dicht te draaien om iedereen wakker te schudden. Misschien helpt dit om uw problemen sneller op te lossen en het gedraai en gekonkel van Den Haag een halt toe te roepen. Heel Nederland zal u even vervloeken, maar u heeft al te lang in de kou gestaan. Nood breekt wetten. Succes ermee.