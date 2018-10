‘Eiken kunnen wel tegen een stootje’

Eik langs A58

De alom bekende monumentale eik in de middenberm van de A58 is goedkoop te verplanten en nog voor lange tijd te behouden langs de huidige A58. Hoe flik je hem dat? Door hem te verplaatsen op een rails van circa 25 meter lengte. Als de Boom van het Jaar 2018 met bestaande kluit verplaatst is, moet er alleen nog, om de boom heen, een korte in- en uitrit worden aangelegd. Mét uiteraard een stopplaats. Zo blijft de boom vanaf de A58 te zien, wat een opluchting is voor de voorstanders. Vanaf de halteplaats is de boom van dichtbij te bewonderen. Hopelijk is er ook ruimte voor een hapje of drankje en kan de halte gedoopt worden tot Halte Bredase Eik. Meteen promotie voor Breda! De huidige kwaliteit van de boom is zo goed dat succes verzekerd is. De eik is de sterkste boom van alle soorten en kan heel goed tegen een stootje.

Jan Timmers, Prinsenbeek

Internetgokken

Het huidige kabinet is er één om haar burgers uit te knijpen. Hiermee bereikt ze dat de zakken gevuld worden, om alle miskleunen mee te kunnen financieren. Ze vult haar zakken door de btw te verhogen van 6 naar 9procent. Ze dwingt de burgers van van het gas af te gaan en de belasting op energie stijgt. Lokale belastingen gaan omhoog en dat gaat maar door.

Nu hebben ze weer iets nieuws bedacht, namelijk om gokken op internet toe te staan. Burgers verliezen zo geld en de Belastingdienst wrijft weer in haar handjes. Ik denk wel eens: genoeg is genoeg, maar helaas. We zullen straks weer krom moeten liggen om verslaafden uit de brand te helpen.

Huizenprijzen

In Nederland ligt kennelijk goud in de grond, althans als je de grondprijzen vergelijkt met ons omringende landen. Daar kan je nog normaal huizen kopen tegen een acceptabele prijs. Wat is er misgegaan in Nederland? In de jaren 70 heeft de hebzucht toegeslagen. Gemeenten richtten grondbedrijven op en wilden daaraan grof geld verdienen. Vraag is of dat de taak van de overheid is. Naar mijn beste mening dient de overheid in deze faciliterend te zijn. Beschikbare grond in handen van gemeenten is van ons allemaal. Dus waarom moeten gemeenten daar grof geld aan verdienen? Naar mijn mening moet de gemeente de grond tegen kostprijs beschikbaar stellen ten behoeve van grond voor het bouwen van betaalbare woningen. Verhoog de grondprijs voor de bouw van dure huizen (meer dan € 500.000). Dan hoeven gemeenten daar niets op toe te leggen. Overigens, dat de grondprijzen zo hoog zijn komt door een visie van het CDA in die tijd en natuurlijk omarmt door de VVD. Het wordt tijd dat de kiezers dat beseffen en bij de volgende gelegenheid gaan stemmen op een linkse partij.

Nico Elshof, Breda

Katten

Ik heb naar mijn oprechte overtuiging de ideale oplossing gevonden voor het kattenprobleem waarvan 20 oktober in BN DeStem melding werd gedaan. Veel katten zouden zijn kwijtgelopen door de (aanhoudende) warmte. De oplossing is even simpel als effectief: eigenaren van katten houden hun huisdieren voortaan binnen!

Eigenaren kunnen de dieren dan eventueel – net als hondenbezitters – met regelmaat uitlaten aan de lijn. Is voor de baasjes ook gezond, zijn ze lekker in beweging. En dan natuurlijk al doende ook de uitwerpselen oprapen en meenemen mocht dat aan de orde zijn. Zo snijdt het mes aan twee kanten: er raken géén katten meer vermist én er is geen overlast meer voor buurtbewoners.

Pensioenstelsel

We hebben het allerbeste pensioenstelsel en toch klagen we. Het probleem zit hem in de rekenrente, de dekkingsgraad én de pensioenroof door Lubbers en Kok via de Uitnamewet. Hiermee is 32 miljard gulden uit de ABP-pensioenpot geroofd. Was dat niet gebeurd, dan zou het ABP op dit moment een dekkingsgraad van 117 procent hebben en was indexering geen probleem geweest. De buffers die aangehouden moeten worden, zouden zijn bedoeld om bij economische fluctuaties de pensioenuitkering te verzekeren. Maar wat blijkt? Tijdens crisis wordt er gekort en niet geïndexeerd, en nu, met sterke economische groei, nog steeds.

Jaren geleden betaalde je premie voor een waardevast pensioen, werd gezegd. Dit is niet uitgekomen, dus ouderen hebben hier recht van klagen. Wanneer je als jongere nu begint met inleggen, waarom zou je dan nu al bang zijn dat je straks onvoldoende pensioen krijgt? Met een extreem lage rekenrente en een werkelijk rendement tussen 7 en 10 procent, zal de pensioenpot alleen maar groeien de komende jaren. Maar een probleem dat voor iedereen geldt, is dat Brussel haar oog op ons pensioenstelsel heeft laten vallen. Wanneer die met een Uitnamewet 2.0 komt, kunnen zowel jong als oud gaan klagen.