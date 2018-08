'Eieren gooien naar een straatmuzikant gaat echt te ver'

Accordeonist

Waarom altijd voetbal?

Het sportjournaille van BN DeStem heeft vorige week maandag (10-8) weer eens laten zien waar hun interesse ligt. Geen objectieve weergave van echt belangrijke sportgebeurtenissen. Nee, de voorpagina van het sportkatern werd ontsierd door een grote foto van twee heren die kennelijk binnen het voetbal iets (gaan) betekenen. En de volgende vier pagina’s gingen over... voetbal. Daarna (eindelijk!) een stuk over het turnen. Die mensen leveren een prestatie van formaat, een prestatie die ver uitsteekt boven voetbal. En na turnen eindelijk (driekwart) pagina over hét sportevenement van dat weekeinde: het WK hockey waarbij de Nederlandse dames de titel pakten. De voorpagina van het sportkatern had gevuld moeten zijn met een teamfoto van deze dames! Jammer dat ze dat bij BN DeStem niet begrijpen.

Column De Leeuw

Kennelijk ‘verdient’ elke, in zijn/haar artistieke loopbaan, uitgerangeerde BN’er een frequente en goed betaalde column in tijdschrift of dagblad. Dat dient dan als schrale bladvulling voor de sterk teruggelopen advertentieruimte/-inkomsten. Zo ook ene Paul de Leeuw, wiens tv-programma’s ‘uitblinken’ in alsmaar krimpende kijkcijfers. En qua inhoud, presentatie zeer terecht. Aldus de strenge jury: het kijkende en beoordelende publiek. Stop toch, manneke en begin een foodtruck. Gezien je schrijfstukjes in detail over je afhaal-, of doe-het-zelf-maaltijden en je schaamteloos getoonde corpulentie heb je iets met eten. Zeg maar vreten. Val de lezer, en mij in het bijzonder, niet lastig met je recente verhaaltje in BN DeStem over je klaarblijkelijke urineverlies of waar, wanneer en hoe je jeuk hebt. Naar mijn mening is niemand, behalve je adoptiekinderen en je huisarts, daarin geïnteresseerd. Wel je handen goed wassen voor het schrijven van je vunzige stukjes, in je foodtruck en na je luierwissel.