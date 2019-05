Een wereld zonder oorlog, is dat ooit mogelijk?

GASTOPINIEZoals in de afgelopen eeuwen de slavernij en de doodstraf uit het normale leven verdwenen, is het ook denkbaar dat oorlog ooit verdwijnt.

door Ralf Bodelier

Onze nationale herdenkingsdagen 4 en 5 mei komen er weer aan. Op deze dagen spreken we de wens uit dat het nooit meer oorlog wordt. Hoe realistisch is deze wens? Hebben mensen niet altijd oorlog gevoerd en zullen ze dat niet altijd blijven doen?

Sinds 1500 stierven wereldwijd zo’n 150 miljoen mensen door oorlogsgeweld. Er is geen enkele garantie dat dit de komende eeuwen niet opnieuw kan gebeuren. Toch zou oorlog ook kunnen verdwijnen. Andere eeuwenoude gruwelijkheden die ooit als ‘normaal’ werden beschouwd, zijn immers ook verdwenen.

Volledig scherm De laatste publieke onthoofding om Parijs, op 17 juni 1939, van Eugene Weidmann. © bd Tweehonderd jaar geleden bevond driekwart van de wereldbevolking zich nog in slavernij of lijfeigenschap. Nooit had een samenleving bestaan zonder slavernij. Dus waarom zou het ooit veranderen? Het liep anders. Vandaag de dag is officiële slavernij - afgezien van kleine gruwelregimes als IS of Boko Haram - wereldwijd afgeschaft.

Quote Het overgrote deel van de wereld is nu volledig oorlogs­vrij. Nooit eerder in de wereldge­schie­de­nis kwam dit voor Nog maar twee generaties geleden kenden vrijwel alle landen de doodstraf. Nooit was het anders geweest. Doorgaans werden executies op straat voltrokken. In juni 1939 nog depten voorbijgangers in Parijs hun zakdoeken in het bloed van seriemoordenaar Eugène Weidmann. Onder ruime publieke belangstelling was hij op de stoep voor de gevangenis van Saint-Pierre onder de guillotine geschoven en onthoofd. Weidmann was de laatste boef die in het openbaar werd onthoofd. Dat het onthoofden volledig uit Frankrijk zou verdwijnen, konden maar weinigen zich voorstellen. Toch stierf in 1977 de laatste veroordeelde onder het valbijl. Nederland was in 1952 al gestopt met het executeren van misdadigers. Vandaag de dag is de doodstraf al verdwenen in 170 van alle 190 landen wereldwijd.

Met de recente gruwelen in Syrië nog vers op ons netvlies, is het moeilijk voor te stellen dat onze kleinkinderen geen oorlog meer zullen kennen. Toch zijn er ontwikkelingen die daar op wijzen. Een van die aanwijzingen is het wereldwijd dalende aantal oorlogen. Van grote oorlogen, waarin jaarlijks meer dan tienduizend mensen sterven, zijn er nog maar drie over: Syrië, Afghanistan en Yemen. Het gaat in alle drie de gevallen om burgeroorlogen. Met het beperkte conflict tussen Rusland en Oekraïne als uitzondering, worden tussen landen momenteel geen oorlogen meer uitgevochten. Het overgrote deel van de wereld is volledig oorlogsvrij. Nooit eerder in de wereldgeschiedenis kwam dit voor.

Een andere aanwijzing is het sterk dalende aantal oorlogsdoden. De laatste complete cijfers komen uit 2017. Toen stierven wereldwijd negentigduizend mensen door oorlogsgeweld. Wanneer je dit aantal verrekent met de wereldbevolking van 7,5 miljard mensen, was de kans om in 2017 door oorlog te sterven ongeveer één op 82.000. Vijftig jaar eerder, in 1967, was die kans nog één op de dertigduizend. Weer vijftig jaar eerder, in 1917, was de kans nog meer dan één op 500!

Een van de belangrijkste redenen achter het dalende aantal oorlogen en oorlogsdoden, is dat we oorlog niet meer zien als oplossing voor onze conflicten. Na de onvoorstelbare verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog, is men begonnen met het uitpraten van problemen. Wereldomspannende organisaties als de Verenigde Naties en de Europese Unie, maar ook vredesbewegingen als Pax Christi en het IKV, kunnen daarvoor niet genoeg geprezen worden.

Quote In plaats van elkaar met raketten te bestoken, is het een stuk voordeli­ger om met elkaar handel te drijven Een andere reden is dat oorlog illegaal is verklaard. Ooit had een land simpelweg het recht om oorlog te voeren, wanneer het zich beledigd voelde of aanspraak dacht te maken op andermans bezit. Vandaag moet je voor een oorlog toestemming vragen aan de Veiligheidsraad.

Bovendien zijn oorlogen veel te kostbaar geworden. Door de verwoestende wapensystemen die zijn ontwikkeld, komt iedereen als verliezer uit de bus. In plaats van elkaar met raketten te bestoken, is het een stuk voordeliger om met elkaar handel te drijven. Of aan elkaar te verdienen door in elkaars land op vakantie te gaan. Ook doet het ertoe dat inmiddels 4 miljard van de 7,6 miljard mensen in een democratie wonen. In democratieën maken oorlogszuchtige politici doorgaans weinig kans.

De belangrijkste verandering en de grootste vooruitgang spelen zich af in onze hoofden. Vonden we het tot ver in de vorige eeuw volstrekt normaal om conflicten op te lossen met geweld, vandaag vinden we het een stuk normaler dat te doen zónder elkaar de hersens in te slaan. Door elkaars landen te bereizen, door elkaars boeken te lezen en films te bekijken, maar vooral ook door elkaar in eigen land tegen te komen op school of in supermarkten, leren we elkaar beter kennen als medemensen.

Het idee dat het nobel, heldhaftig en - vooral - mannelijk is om je medemens met sabel of mitrailleur te vernietigen, inclusief zijn scholen, ziekenhuizen en fabrieken, is net zo absurd geworden als de slavernij of het publiekelijk onthoofden van misdadigers.

Op 5 mei vieren we onze vrijheid. Op 4 mei herdenken we onze doden. Het zijn mooie dagen om te dromen over een wereld zonder oorlog. Misschien is zo'n wereld wel dichterbij dan we nu al durven te hopen.