Een tweeslachtige verklaring maakt procedure rond euthanasie knap lastig

GASTOPINIEEen verpleeghuisarts wordt strafrechtelijk vervolgd na een onzorgvuldig uitgevoerde euthanasie. In deze pijnlijke kwestie draait alles om de vraag of de wens om een levensbeëindiging wel zo duidelijk was.

door Bert van Roermund

Diverse media maakten vorige maand melding van het besluit van het Openbaar Ministerie (OM) om vervolging in te stellen tegen een verpleeghuisarts vanwege euthanasie op een zwaar demente vrouw. Dat is dan voor het eerst sinds in 2002 het huidige euthanasieregime van start ging, met een meldingsplicht voor artsen, elke keer dat zij euthanasie uitvoeren; en met regionale toetsingscommissies die hun handelen beoordelen.

Quote Door de zaak aan de rechter voor te leggen, wil de top van het OM meer duidelijk­heid scheppen Bert van Roermund Centraal in die beoordeling staat de vraag of de arts zorgvuldig heeft gehandeld in het licht van de drie wettelijke criteria: ondraaglijk en uitzichtloos lijden, gevoegd bij de uitdrukkelijk wens van de lijdende persoon om het leven te beëindigen. De interpretatie en de reikwijdte van die criteria blijven in ontwikkeling (zie de voltooid leven discussie). Maar de kern is duidelijk.

In het onderhavige geval van de verpleeghuisarts ging het allereerst om de vraag of de wens van de demente vrouw wel zo duidelijk was. Door de zaak aan de rechter voor te leggen, wil de top van het OM meer duidelijkheid scheppen over dit criterium.

Wettelijk recht

Wat zijn de feiten? Voor een zo volledig mogelijk beeld ga ik af op het uitgebreid relaas dat te vinden is op de site van de Regionale Toetsingscommissies (Oordeel 2016-85). Daarin komt naar voren dat de vrouw kort nadat ze de diagnose 'Alzheimer' kreeg, een euthanasieverklaring heeft opgesteld en deze vervolgens na tweeëneenhalf jaar heeft herhaald in ongeveer dezelfde bewoordingen, beide keren in overleg met haar toenmalige huisarts. Ze schreef met name: 'Ik wil gebruikmaken van het wettelijk recht om euthanasie op mij toe te passen, wanneer ik daar zelf de tijd voor rijp acht'. Volgens deze huisarts was de vrouw op beide momenten wilsbekwaam.

Quote Het moet naderbij gebracht zijn door een versnel­ling in het demente­rings­pro­ces. Dat zou kunnen Bert van Roermund In de loop van het jaar tot aan haar overlijden zei ze herhaaldelijk dood te willen, om er even vaak aan toe te voegen 'maar niet nu'. Een eenduidig euthanasieverzoek heeft de vrouw nooit gedaan. Weliswaar had ze zo'n verzoek aangekondigd en de omstandigheden benoemd die voor haar als 'ondraaglijk lijden' zouden gelden, waaronder opname in een verpleeghuis. Maar haar ziekte maakte het haar onmogelijk om het verzoek metterdaad en ondubbelzinnig neer te leggen bij de verpleeghuisarts. Wel heeft ze - en ook dit niet zonder aarzeling - ingestemd met opname in een ver-pleeghuis, terwijl ze dit in haar meest recente euthanasieverklaring een half jaar eerder nog absoluut had afgewezen. Bij die opname oordeelde de verpleeghuisarts overigens dat de vrouw reeds 'wilsonbekwaam' was.

Ik laat het relaas over de gang van zaken bij de eigenlijke euthanasie verder rusten. Het bovenstaande volstaat om de vraag te stellen, die de Regionale Toetsingscommissie ook opwerpt: wanneer is mevrouw eigenlijk 'wilsonbekwaam' geworden?

Het is opvallend dat haar voormalige huisarts haar kort na de Alzheimer diagnose nog wilsbekwaam acht, en tweeëneenhalf jaar later nog steeds, maar dat de verpleeghuisarts haar een half jaar later niet langer wilsbekwaam acht.

De huisarts, door de Toetsingscommissie terecht om een verklaring gevraagd, meent achteraf dat het omslagpunt inderdaad 'ergens in het jaar voor overlijden' moet hebben gelegen. Het moet naderbij gebracht zijn door een versnelling in het dementeringsproces. Dat zou kunnen.

Met klem

Maar wat ik nergens lees in het verslag is dat de huisarts tegen haar patiënte en/of haar echtgenoot heeft gezegd toen ze tot twee keer toe met een euthanasieverklaring aankwam: 'Beste mevrouw, goed dat u dit opschrijft, maar u moet wel weten dat dit een verklaring is die niet in de plaats kan treden van een verzoek om euthanasie als u straks niet meer in staat bent om dit verzoek te doen'. Met name toen het Alzheimerproces al tweeëneenhalf jaar was voortgeschreden had het in de rede gelegen om met klem te zeggen dat mevrouw dit anders op moest schrijven, al was het maar door zich te beperken tot een opsomming van de omstandigheden waaronder ze niet verder meer zou willen leven en door de aankondiging van een nader beslissingsmoment terzijde te laten.

Quote Al met al krijg ik de indruk dat de verpleeg­huis­arts met een probleem geconfron­teerd is waar haar collega huisarts omheen gelopen is Bert van Roermund Een dergelijke verklaring had vervolgens maandelijks bevestigd kunnen worden. Maar de Toetsingscommissie noteert: 'Een half jaar voor het overlijden heeft de huisarts niet meer met patiënte over euthanasie gesproken, omdat de situatie thuis toen stabiel was (door de dagopvang en de behandeling met de antidepressiva)'.

Al met al krijg ik als lezer van het verslag de indruk dat de verpleeghuisarts met een probleem geconfronteerd is waar haar collega huisarts - ongetwijfeld met goede bedoelingen - omheen gelopen is. Ook de twee geraadpleegde SCEN-artsen hebben het tweeslachtige van de verklaring blijkbaar niet opgemerkt. Dit alles blijft zichtbaar in het dicht op de feiten geschreven relaas van de Toetsingscommissie.

Maar vervolgens is het de verpleeghuisarts die in haar eentje de last moet dragen van een negatief oordeel van de Toetsingscommissie, van een (reeds uitgesproken) berisping door het medisch tuchtcollege, en van strafrechtelijke vervolging. Ik vraag mij af of het Openbaar Ministerie geen subtielere manieren heeft om zijn overigens gerechtvaardigde zorgen over de gang van zaken te laten blijken.

Nu richt het zijn brandglas van vervolging op één betrokkene die verantwoordelijkheid had te dragen. Dat is op zichzelf al een vertekening van de feiten.