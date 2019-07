‘Een telefoon is om mee te bellen!’

Lezersbrieven ‘Chapeau dames, jullie leren de mannen waar het écht om gaat met voetbal’

6 juli Ik las in BN DeStem van 29 juni het artikel van Eefje Oomen en heb ervan genoten van de eerste tot en met de laatste letter. In alle opzichten was het verhaal zeer herkenbaar. Ooit had het mannenvoetbal dezelfde charme. Het grote geld had zijn intrede nog niet gedaan. Maar belangrijker nog, het vrouwenvoetbal van nu geeft eens temeer aan hoe belangrijk ‘genieten’ is. Meer, ja veel meer, dan dat onder de grote druk van al dat geld te ‘moeten’ presteren. Chapeau voetbaldames, jullie leren de mannen op een geweldige manier waar het écht om gaat. Dankjewel!