'Een scheiding is eerst en vooral een juridische ontvlechting van twee levens'

Volledig scherm © ANP

Kosten scheiding

De bedragen die de heer Nijman noemt in zijn artilkel in BN De Stem [De kosten van een scheiding, 28-3] zijn niet realistisch en bovenmatig hoog. Mensen die willen scheiden en een laag inkomen hebben, ontvangen een tegemoetkoming in hun kosten voor rechtsbijstand. Een scheiding met een minimuminkomen kost daardoor ‘slechts’ 287 euro. Vaak wordt dit bedrag vergoed door de gemeente in de vorm van bijzondere bijstand.

Uw stelling dat een mediator een goede keuze is als je er zonder advocaat hoopt uit te komen, vind ik een verkeerde voorstelling van zaken. Een echtscheiding is eerst en vooral een juridische ontvlechting van twee levens. Kennis van het recht en de wet is daarbij essentieel. Ook het bijhouden van die kennis en jurisprudentie is van belang. Bij een echtscheiding zijn de emoties groter dan bij andere rechtsgebieden. Ik zie de voordelen van mediation, maar ik ben eerst en vooral advocaat en dat is bij een scheiding of verbroken samenwoning hard nodig.

Ingrid Nelemans, advocaat-mediator, Tilburg

Engelse termen

De heer Chr. v.d. Bergh sprak in zijn brief van 28 maart jl. zijn verbazing uit over het te pas en te onpas gebruiken van Engelse woorden in BN DeStem en andere media. Ik ben het in dit geval geheel met hem eens en het stoort mij ook mateloos. Nu had ik op de Mulo al een dikke onvoldoende voor Engels en heb in mijn latere leven niets bijgeleerd, dat scheelt! Ik kan hem wel verzekeren dat het helaas niet over zal gaan, we zullen eraan moeten wennen maar het blijft een idioot gebeuren.

Ik denk dat de schrijvers van deze onzin zich absoluut niet in het Nederlands kunnen uitdrukken en om dan interessant over te komen gooien ze er maar zulke termen tegenaan, it ads to their prestige! Lees zojuist dat het Bravis Ziekenhuis gaat deelnemen aan Dutch Hacking Health?! Ik wist glad niet wat dit nu weer inhoudt, maar heb me inmiddels wel opgegeven, schijnt iets met gezond houthakken van doen te hebben. Ik laat het hierbij, ga vanavond naar een event in het theater, een beroemde C-artist gaat er de crowd pleasen!

Volledig scherm © ROBIN UTRECHT Marius van Amen, Roosendaal

ING

Volgens de Raad van Commissarissen van ING is loonsverhoging naar 3 miljoen voor Ralph Hamers nodig. Hij zou onderbetaald zijn. ,,Ralph is eredivisie, maar werd Jupiler League betaald.” Jammer dat Ralph nooit Champions Leugue heeft gespeeld. Daar had men zich niet druk gemaakt om een miljoentje of 10.