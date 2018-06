Eén publieke zender op tv is genoeg

De teruggang van drie naar twee of zelfs maar één publieke zender(s) is nog niet genoemd. Maar waarom eigenlijk niet?

De minister vindt juist dat de NPO creatiever moet nadenken over hoe zij haar geld uitgeeft. En dat eerst de reserves aangesproken moeten worden, voordat het mes wordt gezet in de programmering. De teruggang van drie naar twee of zelfs maar één publieke zender(s) is nog niet genoemd. Maar waarom eigenlijk niet? Waarom drie zenders in de lucht houden als er steeds minder mensen naar kijken?

Wat denkt u?

Hoe ziet u de toekomst van ons publieke bestel? Moet de NPO inkrimpen en zich meer richten op bijvoorbeeld het nieuws en actualiteiten? Of is een mix van programma’s juist belangrijk? Is één publieke zender genoeg of toch niet? Stuur uw mening (in max. 200 woorden) incl. voor-, achternaam en woonplaats naar: meningen@bndestem.nl Zaterdag 7 juli leest u een greep uit de ingezonden meningen in de krant en online.